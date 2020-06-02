ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Виктор Малиновский: после того чемпионата я ведь поругался со всеми в Беларуси

02.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший белорусский гандболист, а ныне один из лучших покеристов мира Виктор Малиновский (сын знаменитого Александра Малиновского) в беседе с корреспондентом "Прессбола" Сергеем Мордасевичем рассказал о спортивной карьере.





- Какие впечатления оставила поездка на юношеский чемпионат Европы в Австрию?

- Ой, я был очень молодой. Так готовился к турниру — очень сильно, просто невероятно. Думаю, мне нужно было быть более терпеливым. К сожалению, я не играл такой роли в команде, какую, по ощущениям, мог бы играть. Если бы мы во всех матчах побеждали, слова не сказал бы. Но там возникали ситуации, когда уступали и можно было что-то поменять. Запомнился высокий уровень гандбола. Было ощущение, что это топчик на молодежном уровне, хотелось сравниться. У нас собралась очень хорошая команда. Приятное чувство. Чувство, что находился там, где должен был. Сейчас у меня хорошие воспоминания. А после того чемпионата был очень злой.

- Из-за того, что мало играл?

- Верно, верно... Тем более перед этим я стал чемпионом Польши среди молодежи. Думал, нахожусь в хорошей форме. Поэтому и был недоволен. Но спустя время понимаю, что не надо было так злиться. Потому что это решение тренера. А я как профессионал должен был просто делать свое дело...

- Какое-то время ты тренировался с основной командой “Виве”. Кто произвел наибольшее впечатление?

- Там совсем другой мир. Назвал бы Славека Шмаля. Большой профессионал — вплоть до питания, общения. Подвезет, поможет... Хотя все были приветливыми. С тренером тогда не очень повезло, он на молодежь не смотрел. Талант Дуйшебаев, думаю, делает в этом плане работу лучше. Провел с командой все сборы. Помню, играли товарищеский матч с клубом из Силькеборга, за который выступал Лауге Шмидт.

- В юниорскую сборную Польши тебя звали?

- Да, конечно. Даже договоренность была. После того чемпионата я ведь поругался со всеми в Беларуси. Понимал, что обратной дороги, скорее всего, нет. Сказал лишние слова. В Польше ко мне хорошо относились. Я тогда получил и польский паспорт. Однако за команду не сыграл. Провел хороших полсезона. Но потом одно колено, другое... Полтора-два года оставался в тени, больше лечился.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший белорусский гандболист, а ныне один из лучших покеристов мира Виктор Малиновский (сын знаменитого Александра Малиновского) в беседе с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как спасти телефон, если он упал в воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика