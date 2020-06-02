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Как спасти телефон, если он упал в воду

02.06.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как спасти телефон, если он упал в воду

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков рассказал агентству «Прайм», как реанимировать смартфон, который попал в жидкость.

Затем, советует эксперт, нужно немедленно доставить телефон в сервисный центр для диагностики и починки. 

В интернете есть множество советов о том, что нужно сначала просушить телефон с помощью фена, риса или даже пылесоса. Однако современные смартфоны являются сложными электронными устройствами, поэтому их починку лучше доверить профессионалам, а не терять время на народные рецепты.

Фото: fortune.com 

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Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виталий...
 
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