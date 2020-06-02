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В ГАИ объяснили, зачем убрали «зебру» на Хмельницкого

02.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пешеходный переход через улицу Богдана Хмельницкого в районе остановки «Улица Быховская» перегородили металлическим забором. Пешеходам оставили альтернативу в виде светофора напротив «Евроопта» в ста метрах от привычной «зебры». Пешеходы возмутились, автомобилисты же, напротив, поддержали новую инициативу. В ГАИ и администрации Советского района прокомментировали решение. Подробности сообщает городской журнал «Белка».


Пешеходы возмущаются — «зебра» здесь была со времен пуска троллейбуса, а это более полувека назад, и привыкать к новым правилам и идти лишних сто метров до светофора никому не хочется.

В ГАИ говорят, что все сделано для безопасности пешеходов.

— Переход изначально был спроектирован неправильно. При съезде с кольца на улицу Хмельницкого, особенно при наличии в правом ряду общественного транспорта, водители и пешеходы взаимно имели ограниченный обзор, что приводило к возникновению опасных ситуаций, — говорит начальник межрайонного отделения организации дорожного движения УГАИ УВД Гомельского облисполкома Руслан Колесников.


По информации специалистов администрации Советского района, ликвидация перехода имеет прямое отношение к строительству торгового центра Green на месте бывшего рынка. Ведь с его открытием интенсивность дорожного движения через улицу Богдана Хмельницкого еще больше возрастет.

 
 
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Пешеходный переход через улицу Богдана Хмельницкого в районе остановки «Улица Быховская» перегородили металлическим забором. Пешеходам оставили альтернативу в...
 
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