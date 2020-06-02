До трагедии один шаг: девочки-подростки выпали из окна недостроенного дома в Минском районе

Две подружки 15 и 13 лет, находясь на втором этаже дома, залезли в оконный проем, где старшая потеряла равновесие и стала падать, схватив вторую за одежду и потянув ее за собою вниз. Обе упали на бетонные основания первого этажа. Девочки госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.









Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, семьи в социально-опасном положении не находятся.







