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17 учащихся детских школ искусств области получили поощрения спецфонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи
02.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке
Четыре поощрения получили учащиеся Новогрудской детской школы искусств, по три – Островецкой и Гольшанской школ искусств Ошмянского района, по два поощрения – учащиеся школ искусств Слонимского, Сморгонского и Мостовского районов, еще одно – у учащегося Индурской детской музыкальной школы искусств Гродненского района. Кстати, для Островецкой школы нынешние три поощрения – первые с момента основания фонда в 1996 году.
Ежегодно учащиеся школ искусств области участвуют в более чем 170 конкурсах и фестивалях международного и республиканского уровней, дипломами победителей этих конкурсов каждый год награждаются более 100 человек.
Благодаря системной работе число представителей молодежи Гродненской области, получивших поощрения фонда, растет из года в год. Если в 2017 году их было 42, в 2018 – 65, то за 2019 их стало 108. Всего с момента основания фонда 603 представителя Принеманья получили поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.
– Это, в том числе, стало возможным благодаря поддержке государства в вопросе приобретения и ремонта музыкальных инструментов для учреждений образования сферы культуры: только в 2019 году приобретены 228 инструментов на сумму 214 311 рублей, отремонтированы 359 инструментов на 90 384,2 рубля, – отметили в управлении культуры облисполкома. – Кроме этого, по поручению Главы государства за счет средств республиканского бюджета, начиная с 2019 года, в учебные заведения сферы культуры области переданы 88 пианино.
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17 учащихся детских школ искусств области получили поощрения спецфонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи
Распоряжением Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по...
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