17 учащихся детских школ искусств области получили поощрения спецфонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

Источник материала: Вороновская газета





Распоряжением Президента Республики Беларусь от 28 мая 2020 года утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи , согласно которому более 100 талантливым представителям молодежи присуждены поощрения. Среди них – 17 ребят из Гродненской области.

Четыре поощрения получили учащиеся Новогрудской детской школы искусств, по три – Островецкой и Гольшанской школ искусств Ошмянского района, по два поощрения – учащиеся школ искусств Слонимского, Сморгонского и Мостовского районов, еще одно – у учащегося Индурской детской музыкальной школы искусств Гродненского района. Кстати, для Островецкой школы нынешние три поощрения – первые с момента основания фонда в 1996 году.





Ежегодно учащиеся школ искусств области участвуют в более чем 170 конкурсах и фестивалях международного и республиканского уровней, дипломами победителей этих конкурсов каждый год награждаются более 100 человек.





Благодаря системной работе число представителей молодежи Гродненской области, получивших поощрения фонда, растет из года в год. Если в 2017 году их было 42, в 2018 – 65, то за 2019 их стало 108. Всего с момента основания фонда 603 представителя Принеманья получили поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.





– Это, в том числе, стало возможным благодаря поддержке государства в вопросе приобретения и ремонта музыкальных инструментов для учреждений образования сферы культуры: только в 2019 году приобретены 228 инструментов на сумму 214 311 рублей, отремонтированы 359 инструментов на 90 384,2 рубля, – отметили в управлении культуры облисполкома. – Кроме этого, по поручению Главы государства за счет средств республиканского бюджета, начиная с 2019 года, в учебные заведения сферы культуры области переданы 88 пианино.

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