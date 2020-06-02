Смерть задержанного полицией США Флойда признана убийством

Источник материала: ОНТ

Афроамериканец Джордж Флойд из американского штата Миннеаполис, после смерти которого в США вспыхнули протесты, превратившиеся в погромы, скончался от удушения в результате убийства, сказано в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы, пишет РИА Новости.

В пресс-релизе, который распространил судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота), названа такая причина смерти Флойда – остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи сотрудниками полиции. Смерть мужчины квалифицируется как убийство.

Сначала медики не связывали смерть задержанного полицейскими Флойда с удушением, однако семья погибшего решила провести независимое вскрытие тела, в результате выяснилось, что его задушили. Теперь это подтвердил и официальный судмедэксперт.

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