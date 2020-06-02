В Италии по подозрению в убийстве коллеги арестовали двух дальнобойщиков из Беларуси и поляка

Источник материала: Tut.by

В итальянском городе Савона по подозрению в убийстве дальнобойщика арестовали двух белорусов и поляка. Об этом сообщили в местной полиции.





Установлено, что вечером 30 мая четверо водителей распивали алкоголь на стоянке для отдыха. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку.

По информации местных СМИ, в результате драки 45-летний поляк получил удар кухонным ножом в ногу, что привело к разрыву большеберцовой артерии. Скорую мужчина вызывать не стал. Он пошел в свой грузовик и попытался остановить кровь при помощи скотча. Когда прибыли медики, дальнобойщик был еще жив, но потерял очень много крови — спасти его не удалось.

Полицейские задержали троих дальнобойщиков, участвовавших в драке: двоих белорусов (40-лет и 43-года) и 40-летнего поляка.