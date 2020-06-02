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В Италии по подозрению в убийстве коллеги арестовали двух дальнобойщиков из Беларуси и поляка
Источник материала: Tut.by
В итальянском городе Савона по подозрению в убийстве дальнобойщика арестовали двух белорусов и поляка. Об этом
Установлено, что вечером 30 мая четверо водителей распивали алкоголь на стоянке для отдыха. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку.
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Полицейские задержали троих дальнобойщиков, участвовавших в драке: двоих белорусов (40-лет и 43-года) и 40-летнего поляка.
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В результате драки 45-летний поляк получил удар кухонным ножом в ногу, что привело к разрыву большеберцовой артерии.
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