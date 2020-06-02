ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Италии по подозрению в убийстве коллеги арестовали двух дальнобойщиков из Беларуси и поляка

02.06.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В итальянском городе Савона по подозрению в убийстве дальнобойщика арестовали двух белорусов и поляка. Об этом сообщили в местной полиции.


Установлено, что вечером 30 мая четверо водителей распивали алкоголь на стоянке для отдыха. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку.

По информации местных СМИ, в результате драки 45-летний поляк получил удар кухонным ножом в ногу, что привело к разрыву большеберцовой артерии. Скорую мужчина вызывать не стал. Он пошел в свой грузовик и попытался остановить кровь при помощи скотча. Когда прибыли медики, дальнобойщик был еще жив, но потерял очень много крови — спасти его не удалось.

Полицейские задержали троих дальнобойщиков, участвовавших в драке: двоих белорусов (40-лет и 43-года) и 40-летнего поляка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате драки 45-летний поляк получил удар кухонным ножом в ногу, что привело к разрыву большеберцовой артерии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГАИ объяснили, зачем убрали «зебру» на Хмельницкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика