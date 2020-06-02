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Верховный суд оставил в силе приговор бывшему председателю Шумилинского района

02.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова, осужденного за коррупционные преступления к четырем с половиной годам лишения свободы.


Фото: TUT.by

5 февраля 2020 года  Витебский областной суд, вынес приговор по делу бывшего главы Шумилинского района Александра Снарова. Его взяли под стражу прямо в зале суда, после оглашения решения – 4,5 года колонии.

Руководитель района был признан виновным в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, совершенным лицом, занимающим ответственное положение, и по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Беларуси ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Также он был признан виновным превышение власти и служебных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, лицом, занимающим ответственное положение, повлекшем тяжкие последствия, и по ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Беларуси приговорен к лишению свободы на срок 4 года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Также суд признал его виновным и по обвинению в уклонении от погашения кредиторской задолженности и по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Беларуси приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

По ст.242 Уголовного кодекса Беларуси (служебный подлог) бывший руководитель района получил ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год.

В соответствии с ч.ч.2,6 ст.72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных окончательных наказаний и присоединения дополнительного наказания окончательно назначено обвиняемому С. лишение свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В возмещение ущерба, причиненного преступлением, в пользу государства в бюджет Шумилинского районного исполнительного комитета с обвиняемого постановлено взыскать 4478,13 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. 
 
 
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Верховный суд оставил в силе приговор в отношении бывшего председателя Шумилинского райисполкома Александра Снарова, осужденного за коррупционные преступления...
 
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