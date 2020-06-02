ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Директор «Городеи»: «Ребята без денег март, апрель и май

02.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал в интервью «Прессболу» о серьезных проблемах команды.


Фото: ФК «Городея»

— По сути, в команде остались игроки, которых подписали до Нового года. А потом по зарплатам как-то смогли закрыть январь и февраль, где остался только небольшой «хвостик». Но дальше уперлись в тупик: ребята без денег март, апрель и май.

— На комбинате снизилось внимание к команде?

— Сахарный завод готов финансировать клуб, пусть и не в прежних объемах. Та же позиция, что его нужно оставить, и у Несвижского района. Но почему-то все тормозится…

Еще раньше работники ФК «Городея» и его ДЮСШ, да и родители наших юных футболистов обращались с письмами в «Белгоспищепром». Оттуда нам ответили: в связи с тяжелым положением сахарный комбинат не может поддерживать клуб в прежних объемах. Тем не менее они не возражают в финансировании по льготе и налогам на недвижимость и землю, которые предоставляет Несвижский район. По сути, это и есть деньги района.

А на комбинате на тот момент не было руководителя, и там не могли принять решений, которые помогли бы подать в «Белгоспищепром» документы на спонсорство. Позже пришел новый директор Игорь Николаевич Макар. Согласился, что клуб нельзя разваливать. Встречался он и с руководством концерна, когда вроде как предварительно обо всем условились.

— Так в чем же дело?

— Подготовили договор, который подписали Макар и я. Отправили его наблюдательному совету «Белгоспищепрома». Но в итоге получилось так, что через неделю там все развернули назад…

— Когда это было?

— 29 апреля. Нам сказали, что на наблюдательном совете приняли решение голосовать против финансирования «Городеи» сахарным комбинатом. И чем теперь все закончится, непонятно.

Насколько знаю, «Белгоспищепром» склоняется к передаче клуба на баланс Несвижского района. Но это не избавит нас от проблем, ведь именно городейский завод всегда финансировал районный футбол — что в наши дни, что в бытность того же «Вераса». По большому счету, сейчас у «Городеи» денег нет.

И если в ближайшие две-три недели со стороны комбината что-то не решится хотя бы минимально… Он ведь все равно выступает локомотивом, а остальные партнеры отвечают так: извините, не вытащим вас, хоть и готовы помогать. В общем, если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По сути, в команде остались игроки, которых подписали до Нового года. А потом по зарплатам как-то смогли закрыть январь и февраль».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии по подозрению в убийстве коллеги арестовали двух дальнобойщиков из Беларуси и поляка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика