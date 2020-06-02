Директор «Городеи»: «Ребята без денег март, апрель и май

Источник материала: Tut.by

Директор «Городеи» Александр Марченко рассказал в интервью «Прессболу» о серьезных проблемах команды.



Фото: ФК «Городея»

— По сути, в команде остались игроки, которых подписали до Нового года. А потом по зарплатам как-то смогли закрыть январь и февраль, где остался только небольшой «хвостик». Но дальше уперлись в тупик: ребята без денег март, апрель и май.

— На комбинате снизилось внимание к команде?

— Сахарный завод готов финансировать клуб, пусть и не в прежних объемах. Та же позиция, что его нужно оставить, и у Несвижского района. Но почему-то все тормозится…

Еще раньше работники ФК «Городея» и его ДЮСШ, да и родители наших юных футболистов обращались с письмами в «Белгоспищепром». Оттуда нам ответили: в связи с тяжелым положением сахарный комбинат не может поддерживать клуб в прежних объемах. Тем не менее они не возражают в финансировании по льготе и налогам на недвижимость и землю, которые предоставляет Несвижский район. По сути, это и есть деньги района.

А на комбинате на тот момент не было руководителя, и там не могли принять решений, которые помогли бы подать в «Белгоспищепром» документы на спонсорство. Позже пришел новый директор Игорь Николаевич Макар. Согласился, что клуб нельзя разваливать. Встречался он и с руководством концерна, когда вроде как предварительно обо всем условились.

— Так в чем же дело?

— Подготовили договор, который подписали Макар и я. Отправили его наблюдательному совету «Белгоспищепрома». Но в итоге получилось так, что через неделю там все развернули назад…

— Когда это было?

— 29 апреля. Нам сказали, что на наблюдательном совете приняли решение голосовать против финансирования «Городеи» сахарным комбинатом. И чем теперь все закончится, непонятно.

Насколько знаю, «Белгоспищепром» склоняется к передаче клуба на баланс Несвижского района. Но это не избавит нас от проблем, ведь именно городейский завод всегда финансировал районный футбол — что в наши дни, что в бытность того же «Вераса». По большому счету, сейчас у «Городеи» денег нет.

И если в ближайшие две-три недели со стороны комбината что-то не решится хотя бы минимально… Он ведь все равно выступает локомотивом, а остальные партнеры отвечают так: извините, не вытащим вас, хоть и готовы помогать. В общем, если ничего не изменится, то очень остро будет стоять вопрос уже по нашему участию во втором круге чемпионата.