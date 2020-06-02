Новую страницу в истории космонавтики написал Илон Маск: Crew Dragon полетел!

Источник материала: Вороновская газета





30 мая в 22 часа и 22 минуты по Минску в истории космонавтики была написана новая страница: человека отправили в околоземное пространство на корабле, созданном частной компанией. Осуществила старт небезызвестная SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA.

За почти десятилетие эта миссия – первая, когда астронавты были направлены на МКС посредством американского космического аппарата с территории США. После закрытия проекта Space Shuttle доставкой людей в космос занимались российские «Союзы».

И вот теперь частнику удалось сделать то, что – в силу сложившихся обстоятельств – было не по плечу легендарному государственному агентству, сообщает tvr.by .

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