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Новую страницу в истории космонавтики написал Илон Маск: Crew Dragon полетел!
02.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
30 мая в 22 часа и 22 минуты по Минску в истории космонавтики была написана новая страница: человека отправили в околоземное пространство на корабле, созданном частной компанией.
За почти десятилетие эта миссия – первая, когда астронавты были направлены
И вот теперь частнику удалось сделать то, что – в силу сложившихся обстоятельств – было не по плечу легендарному государственному агентству, сообщает
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30 мая в 22 часа и 22 минуты по Минску в истории космонавтики была написана новая страница: человека отправили в околоземное пространство на корабле, созданном...
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