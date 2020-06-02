ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новую страницу в истории космонавтики написал Илон Маск: Crew Dragon полетел!

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Новую страницу в истории космонавтики написал Илон Маск: Crew Dragon полетел!

30 мая в 22 часа и 22 минуты по Минску в истории космонавтики была написана новая страница: человека отправили в околоземное пространство на корабле, созданном частной компанией. Осуществила старт небезызвестная SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA.

За почти десятилетие эта миссия – первая, когда астронавты были направлены на МКС посредством американского космического аппарата с территории США. После закрытия проекта Space Shuttle доставкой людей в космос занимались российские «Союзы».

И вот теперь частнику удалось сделать то, что – в силу сложившихся обстоятельств – было не по плечу легендарному государственному агентству, сообщает tvr.by.

https://www.tvr.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 мая в 22 часа и 22 минуты по Минску в истории космонавтики была написана новая страница: человека отправили в околоземное пространство на корабле, созданном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ГАИ объяснили, зачем убрали «зебру» на Хмельницкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика