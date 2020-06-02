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Умер президент ЕОК Янез Кочиянчич

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Умер президент ЕОК Янез Кочиянчич

Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Такая информация размещена на сайте Национального олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

Ранее Янез Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении (1991-2014), занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта (с 2010 года), а также являлся членом МОК, входил в состав исполкома ЕОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК. Возглавлял ЕОК с 2017 года. В 2019 году он принял участие в церемониях открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.

НОК Беларуси выразил искренние соболезнования родным и близким Янеза Кочиянчича.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич скончался 1 июня после продолжительной болезни. Такая информация размещена на сайте...
 
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