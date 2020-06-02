Восстание за свободу в Гонконге от Пекина набирает силу

Волнения в Гонконге вновь стали одним из самых важных мировых событий, к тому же подогревающим торгово-дипломатический конфликт США и КНР. Сейчас, в очередную годовщину кровавого подавления гражданских протестов мая – июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь, в Гонконге десятки и сотни тысяч человек опять выходят на улицу с требованием соблюдать принцип "одна страна, две системы". А из Пекина вновь раздаются все более угрожающие предупреждения в адрес "бунтовщиков".





Впервые за 30 лет полиция Гонконга 1 июня официально запретила проведение ежегодной ночной городской манифестации-бдения в память о событиях на площади Тяньаньмэнь, ссылаясь на продолжающиеся карантинные меры и опасения за здоровье участников из-за пандемии COVID-19. Однако организатор акции, "Гонконгский альянс в поддержку патриотических демократических движений Китая", заявил, что его члены, как и всегда, в ночь на 4 июня все-таки придут в парк Виктория, чтобы принять участие в традиционной минуте молчания. Руководители Альянса призвали общественность Гонконга зажечь в это время свечи по всему городу и присоединиться к онлайн-акции в память о событиях 4 июня 1989 года.









Символами протеста в Гонконге уже давно стали раскрытые зонтики. 28 мая 2020 года





"Бдение памяти" в парке Виктория, на котором регулярно звучат призывы к прекращению власти в Гонконге однопартийной диктатуры Коммунистической партии Китая, в этом году оказалось в центре внимания, поскольку Пекин в последние дни с невероятной силой продвигает принятие здесь специального закона о национальной безопасности. Он должен запретить в этом Специальном административном районе КНР "акты подрывной деятельности, сепаратизма, терроризма или сговора с иностранными державами".





Если закон начнет действовать, то:





законы КНР получат фактический приоритет над законами Гонконга;

официально и полноценно в Гонконге смогут работать сотрудники китайских спецслужб, в том числе – расследовать по своему усмотрению деятельность здесь всех иностранных юридических и физических лиц. Иностранные компании, не подчинившиеся новым правилам, будут обязаны покинуть Гонконг;

администрация города Гонконга получит возможность применять самую жесткую силу против демонстрантов;

всех граждан Гонконга, обвиненных в нарушении закона, можно будет экстрадировать в материковый Китай;

будет запрещена, как и в остальном Китае, деятельность всех иностранных неправительственных организаций, от правозащитных и благотворительных до культурно-просветительских.









Возможно, многие уже забыли, что протесты в Гонконге, длящиеся уже второй год почти без перерыва (хотя и заметно приутихшие в начале пандемии), были изначально вызваны как раз намерениями местных властей разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в преступлении, в материковый Китай. Критики этого законопроекта с самого начала были уверены в том, что он готовился не столько для передачи в руки китайского правосудия уголовных преступников, сколько для выдачи на расправу в Пекин скрывающихся в Гонконге диссидентов, правозащитников и всех несправедливо преследуемых людей.









Потом требования к центральным властям КНР о прекращении общего нарастающего давления на Гонконг и все права его обитателей, закрепленные еще в Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга 1984 года и в Основном законе Гонконга, стали нарастать. Люди, выходящие на улицы в Гонконге, по-прежнему требуют отмены официальной оценки их протестов как "антигосударственных беспорядков", предоставления им всеобщего избирательного права и прямых полноценных выборов членов местного Законодательного совета и главы исполнительной власти.





При этом Министерство общественной безопасности Китая в конце прошлой недели обязалось "направлять и поддерживать" специальные полицейские силы Гонконга, после того как в минувший четверг Всекитайское собрание народных представителей (парламент) Китая одобрило решение о введении закона о национальной безопасности – явно подчеркивая намерение Пекина взять на себя более активную роль в "поддержании правопорядка" на полуострове. Представители властей заявили, что спецслужбы и полиция КНР будут использовать все усилия и возможные методы, чтобы "остановить насилие и восстановить порядок". До сих пор полицейские силы Гонконга никак не зависели от Пекина, и пока еще в бывшей британской колонии китайские спецслужбы не имеют правоохранительных полномочий.





Пекин навязывает Гонконгу собственноручно написанный Закон национальной безопасности, подчеркивая, что он потерял терпение из-за неспособности города принять его самостоятельно – что Гонконг обязан сделать в соответствии с условиями его передачи в 1997 году от Великобритании КНР. Сообщения об этом и вызвали в Гонконге новые протесты, в которых участвуют вовсе не только одни лишь студенты и демократические активисты. Гонконгские бизнесмены и торговцы, дипломаты и юристы также опасаются, что пресловутый закон может подорвать все давние свободы Гонконга и поставить под угрозу его мировое значение как глобального финансового центра.





Эти опасения совершенно не беспочвенны. 29 мая президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о лишении Гонконга особого статуса в двусторонних экономических и правовых отношениях. Трамп одновременно высказал ряд претензий к Китаю, осудив его практику в области торговли и решении вопросов национальной безопасности КНР. По словам американского президента, Вашингтон пересмотрит соглашения с Гонконгом по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли предметами двойного (гражданского и военного) назначения. Трамп также сообщил, что Госдепартамент США пересмотрит рекомендации в отношении Гонконга – с учетом возросшей угрозы слежки и преследований со стороны спецслужб Китая. Как отмечает The New York Times, решение Трампа было принято именно в ответ на распространение Пекином полномочий центрального правительства на политику администрации Гонконга в области национальной безопасности.





В прошлом году Конгресс и президент США Дональд Трамп приняли закон, который обязывает Госдепартамент не менее раза в год подтверждать, что бывшая британская колония сохраняет достаточно независимости, чтобы оправдывать особые благоприятные торговые условия для него со стороны Вашингтона и поддерживать статус одного из мировых финансовых центров. Также по этому закону официальные лица Гонконга, ответственные за нарушения прав человека, могут быть подвергнуты санкциям – включая запрет на выдачу виз и заморозку финансовых активов.









Также Белый дом сообщил, что намерен "принять меры по предотвращению прибытия в США" для обучения в университетах тех граждан КНР, которые могут заниматься шпионажем в интересах китайских властей. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News. При этом Помпео подчеркнул: "Коммунистическая партия Китая разрушает все, что отличало Гонконг от остальной части страны. Все, что позволяло Гонконгу быть финансовым центром, "теперь исчезнет".





Как пишет агентство Bloomberg, США уже начали распродавать принадлежащее американскому правительству еще с 1948 года невероятно дорогое имущество в одном из самых престижных районов Гонконга. По данным агентства, это участки земли и несколько особняков на юге островной части Гонконга стоимостью примерно в 1,3 миллиарда долларов.













Политика Пекина в отношении Гонконга вызвала тревогу не только в США, а среди лидеров и политической элиты почти всех западных стран. 1 июня семеро бывших министров иностранных дел Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сформировать международную группу мониторинга по Гонконгу. "Великобритания должна занять лидирующую роль в координации международного ответа на кризис", – считают Малькольм Рифкинд, Маргарет Бекетт, Уильям Хейг, Джереми Хант, Дэвид Милибэнд, Дэвид Оуэн и Джек Стро. По их мнению, Борис Джонсон должен привлечь страны-члены "Большой семерки" к созданию Международной контактной группы – для мониторинга, консультаций и совместных усилий по Гонконгу. Авторы инициативы указывают, что Контактная группа может быть сформирована по тому же принципу, по которому работала организация с участием США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и России для реагирования на Балканский кризис в начале 1990-х годов.





1 июня официальные представители Пекина заявили, что "попытки США и ряда других стран нанести ущерб интересам КНР будут встречены жесткими контрмерами".











