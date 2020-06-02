Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности прошлого в наше время

Источник материала: ОНТ

Графический дизайнер Бекка Саладин показала миру, как бы сегодня выглядели исторические личности прошлого, если бы они носили современную одежду, прически и макияж. «Подопытными» у талантливого мастера выступили Клеопатра, Калигула, Наполеон и другие.

Бекка публикует свои работы в Instagram .

Венера («Рождение Венеры», Ботичелли):



Бенджамин Франклин:





Анна Болейн:





Людовик XIV:





Калигула:





Нефертити:





Авраам Линкольн:





Клеопатра:





Александр Македонский:





Наполеон Бонапарт:





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