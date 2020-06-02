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Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности прошлого в наше время

02.06.2020 09:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности прошлого в наше время

Графический дизайнер Бекка Саладин показала миру, как бы сегодня выглядели исторические личности прошлого, если бы они носили современную одежду, прически и макияж. «Подопытными» у талантливого мастера выступили Клеопатра, Калигула, Наполеон и другие.

Бекка публикует свои работы в Instagram.

Венера («Рождение Венеры», Ботичелли):

Бенджамин Франклин:

Анна Болейн:

Людовик XIV:

Калигула:

Нефертити:

Авраам Линкольн:

Клеопатра:

Александр Македонский:

Наполеон Бонапарт:

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Графический дизайнер Бекка Саладин показала миру, как бы сегодня выглядели исторические личности прошлого, если бы они носили современную одежду, прически и...
 
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