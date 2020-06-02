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Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности прошлого в наше время
Источник материала: ОНТ
Графический дизайнер Бекка Саладин показала миру, как бы сегодня выглядели исторические личности прошлого, если бы они носили современную одежду, прически и макияж. «Подопытными» у талантливого мастера выступили Клеопатра, Калигула, Наполеон и другие.
Бекка публикует свои работы в
Венера («Рождение Венеры», Ботичелли):
Анна Болейн:
Людовик XIV:
Калигула:
Нефертити:
Авраам Линкольн:
Клеопатра:
Александр Македонский:
Наполеон Бонапарт:
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Графический дизайнер Бекка Саладин показала миру, как бы сегодня выглядели исторические личности прошлого, если бы они носили современную одежду, прически и...
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