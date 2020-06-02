Самое любимое время года у детей – лето. Ведь это время положительных эмоций. От хорошего настроения дети начинают больше играть, больше двигаться и больше рисковать. Запретить ребенку познавать мир невозможно. Дело родителей – подстраховать его, предупредить возможную трагедию. Одним словом, быть рядом, и даже на шаг впереди.

Мы пообщались с инспектором сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлией Максименя по наиболее важным вопросам, касающимся безопасности детей.

– Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в двух направлениях: устранение травмоопасных ситуаций и систематическое обучение детей основам профилактики травматизма, – отметила собеседница.

Затем Юлия Максименя привела статистику, которая свидетельствует о том, как детская беспечность может привести к страшным последствиям, и рассказала, как уберечь детей от опасности.

ОТРАВЛЕНИЯ

Жительница Минска вместе с дочерью гостили у родственницы в Березовском районе. Во дворе дома девочка нашла бутылку с жидкостью. Решив, что там вода, попила из нее. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Как предотвратить отравления:

— храните лекарства, химические вещества и опасные предметы в местах, недоступных для детей;

— говорите ребенку о том, что пользоваться средствами бытовой химии, лекарствами нужно только по их прямому назначению и под наблюдением взрослого.

ОЖОГИ

Ученица 5-го класса в Пинске помогала маме на кухне. Во время разогрева пищи на газовой плите на ребенке загорелась одежда, в результате чего школьница получила ожоги и была доставлена в больницу.

Как предотвратить ожоги:

— строго следить за тем, чтобы во время приема горячей жидкой пищи дети не опрокидывали на себя чашки, тарелки и т.п.;

— не допускайте детей близко к горячей плите, отопительной печи, утюгу, чайнику и др.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЖИДКОСТЯМИ

В июле прошлого года в Минской области мальчик 2012 г.р. получил ожоги при попытке поджога муравейника с использованием ЛВЖ на приусадебном участке. С ожогами ребенок был госпитализирован.

Профилактика:

— обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей;

— не используйте ЛВЖ при разведении костров, приготовлении пищи на огне!

— не бросайте емкости с ЛВЖ, или с неизвестным вам содержимым в огонь.

ОКНА

В Ляховичах прохожий обратил внимание на маленького ребенка, который ползал по подоконнику квартиры на втором этаже. Очевидец позвонил в МЧС, вскоре спасатели были на месте происшествия. Поднявшись по раздвижной лестнице, они сняли девочку с подоконника.

Чтобы избежать случаев выпадения из окон:

— установите блокираторы открывания окон либо специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно;

— не оставляйте окна открытыми настежь, если в квартире ребенок;

— не позволяйте ребенку играть на подоконнике.

ИГРЫ НА УЛИЦЕ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В Барановичском районе 11-летний мальчик играл в футбол на стадионе. Во время матча он запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Ворота упали и придавили его, школьник скончался.

Чтобы избежать травм на детской площадке:

— запретите ребенку близко подходить к раскачивающимся качелям;

— выбирайте игровое оборудование в соответствии с возрастом ребенка;

— всегда находитесь рядом с ребенком и подстраховывайте его.

ВОДА

В июне минувшего года четырехлетний мальчик из Речицы утонул . Ребенок жил вместе с родителями в частном доме. Отец мальчика находился в гараже, мама вместе с ребенком была в доме. Мальчик вышел во двор. Женщина предположила, что он отправился к папе в гараж. Чуть позже тело ребенка без признаков жизни родители нашли в декоративном пруду, который расположен во дворе дома.

Для предотвращения несчастных случаев на воде:

— не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, даже если ребенок отлично плавает;

— разрешайте плавать ребенку только в специально оборудованных местах, недалеко от берега;

— запретите ребенку нырять с ограждений или берега.

СТРОЙКА

В августе прошлого года в Малорите погиб 12-летний мальчик. Подросток и его два друга катались на велосипедах. Проезжая по городу, ребята заметили участок со строящимся домом, на котором находилась куча песка. Дети решили поиграть с песком, один из них стал рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него обрушился песок. Дети пытались вытащить своего друга из песка, однако им это сделать не удалось.

На что следует внимание для обеспечения безопасности ребенка:

— всегда держите ребенка за руку вблизи потенциально опасных мест;

— объясняйте и проговаривайте ребенку опасность игр на стройке.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

В апреле прошлого года поезд насмерть сбил 15-летнюю школьницу в Рогачеве. Машинист применял экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. По предварительным данным, школьница слушала в наушниках музыку и была увлечена телефоном. В связи с этим она не заметила приближение товарного поезда и не услышала подаваемый машинистом звуковой сигнал.

Объясните ребенку, что нельзя:

— перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом;

— переходить железнодорожные пути в неустановленных местах;

-пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и разговаривать по сотовому телефону.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ

С ОГНЕМ

В прошлом году в Минске дети решили приготовить картофель фри и устроили пожар в квартире. Как выяснилось, трое мальчиков, 9, 10 и 12 лет находились дома одни. Ребята решили приготовить картофель фри, поставили кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечное масло. Масло вспыхнуло, и старший мальчик стал заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось и перебросилось на стены и шторы. Испуганные ребята убежали на улицу, что спасло им жизни.

Предотвратите детскую шалость с огнем:

— научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации;

— научите ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара;

— не доверяйте детям следить за электроприборами, печами и газовой плитой;

— прячьте от ребенка спички, зажигалки, бытовую химию и др.;

— следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от бесполезного времяпрепровождения.

– Конечно, полностью исключить детский травматизм невозможно – от несчастного случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей – максимально обезопасить своего ребенка, – отметила Юлия Максименя. – Большинство травм происходит по вине родителей – недоглядели, не объяснили. Очень важно для взрослых самим правильно вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.