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Крестный ход соберет паломников в день памяти Евфросинии Полоцкой

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Крестный ход соберет паломников в день памяти Евфросинии Полоцкой

Крестный ход соберет 5 июня паломников у стен Софийского собора в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Участники крестного хода после Божественной литургии пройдут от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря. Важными точками на пути следования паломников традиционно станут памятники Евфросинии Полоцкой и Николаю Чудотворцу, у которых состоятся молебны с последующим возложением цветов.

Памяти святой посвящен ряд духовно-просветительских проектов, онлайн-марафоны, видеомарафоны, литерные фесты и тематические мероприятия, которые запланированы в этот день в учреждениях образования и культуры Полоцка.

«Ежегодно праздничные события, приуроченные к этой дате, собирают огромное количество верующих и паломников со всех уголков Беларуси. В этом году с учетом эпидобстановки участников празднества ожидается в разы меньше. При этом все очные мероприятия будут проходить на свежем воздухе с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических норм», — подчеркнули в пресс-службе.

https://www.belta.by/

 
 
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Крестный ход соберет 5 июня паломников у стен Софийского собора в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
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