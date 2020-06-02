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Женщину жестокого убили в Жодино – возбуждено уголовное дело

02.06.2020 10:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщину жестокого убили в Жодино – возбуждено уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства в Жодино, сообщили в Следственном комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Подозреваемые уже задержаны. Это 54-летний мужчина и его 50-летний брат, которые проживают в Жодино. 

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Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства в Жодино, сообщили в Следственном комитете. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139...
 
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