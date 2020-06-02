Женщину жестокого убили в Жодино – возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства в Жодино, сообщили в Следственном комитете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса.

Подозреваемые уже задержаны. Это 54-летний мужчина и его 50-летний брат, которые проживают в Жодино.

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