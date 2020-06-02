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Валютные стратеги Citi ожидают падения курса евро к 1,03-1,05 доллара

02.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономический рост в США, как считают валютные стратеги Citi, восстановится быстрее, чем в Европе, в связи с чем они прогнозируют снижение курса евро в диапазон между 1,03 и 1,05 доллара.



Это мнение противоречит оптимистическому настроению в отношении европейской экономики, возникшему после сделанного 18 мая предложения Францией и Германией плана по созданию специального фонда по восстановлению экономики ЕС. Однако стратеги Citi считают, что это не дает повода для оптимизма относительно перспектив европейских активов и евро, хотя курс евро после сообщения о новом плане поднимался до 1,10 доллара за евро.

У такого мнения имеются основания. Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция 23 мая выступили против данного проекта и предложили свой план: предоставлять пострадавшим странам не субсидии, а кредиты на два года, и потребовать еще и проведения масштабных реформ.

Негативным для евро является и новый конфликт между США и Китаем, возникший в связи с Гонконгом. В КНР сообщили о намерении принять закон о национальной безопасности Гонконга, против чего выступили США, пригрозив введением экономических санкций в отношении Китая.

В связи с этим министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы США берут в заложники китайско-американские отношения, пытаясь подтолкнуть их на грань так называемой новой холодной войны. Министр также выразил недовольство политикой американцев в отношении Тайваня. Упоминание о новой холодной войне произвело крайне негативное впечатление на инвесторов.

Описанные события привели к тому, что в понедельник 25 мая курс евро на рынке форекс вновь опустился ниже уровня 1,09 доллара.

Похоже, что в ближайшие дни он может двинуться в любую сторону. Мнение о том, что евро резко ослабеет, не является преобладающим среди экспертов. Напротив, большинство ожидает его укрепления. В частности, старший рыночный стратег Bank of New Zealand Джейсон Вонг отметил уязвимость доллара в связи с ростом позитивного отношения инвесторов к риску по мере открытия экономики во многих странах мира.
 
 
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Экономический рост в США, как считают валютные стратеги Citi, восстановится быстрее, чем в Европе, в связи с чем они прогнозируют снижение курса евро в диапазон между...
 
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