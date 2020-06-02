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После провокации на пикете Тихановского в Гродно беларусы затравили не того человека

02.06.2020 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На одном из фото, сделанном 29 мая в Гродно, где после провокации задержали блогера Сергея Тихановского, люди якобы опознали милиционера, переодетого в «гражданку», и приняли его за разгонщика пикета. После этого парня затравили в соцсетях. Но молодой человек рассказал TUT.by, что на самом деле он не тот, кем его посчитали.

Парня зовут Егор Пузынин, ему 22 года. Он работает поваром в шаурменной в Минске. Вечером с 29 на 30 мая он находился дома с семьей в Пинске. «После десяти вечера под моими фотографиями в инстаграме стали сыпаться угрозы и оскорбления. Я даже не понял, что произошло. Затем пользователи начали писать мне в «директ». Буквально за десять минут пришло больше ста сообщений. В них меня обещали «найти», «закопать», поливали матерщиной», – говорит собеседник портала.

Егор узнал, что причина травли – появление его фото и снимка парня с пикета в телеграм-канале. Люди подумали, что на них один и тот же человек из-за похожей одежды и часов. «Писали, якобы я милиционер под прикрытием. Но я последний раз был в Гродно лет в шесть-семь, когда ездил туда на соревнования, – продолжает Пузынин. – В «подтверждение», что я работаю в милиции, нашли статью в «Пинском вестнике». Во время работы в Департаменте я участвовал в соревнованиях. Про это написали в «районке». В чат сбросили скриншот газеты. Но это статья 2019 года. В ответ я «запостил» справку, где написано, что я с лета не служу в органах».

Из-за всей этой ситуации Егору пришлось удалить свои страницы во «ВКонтакте» и в фейсбуке. Люди, подчеркивает он, скачивали его фото и размещали в разных пабликах. «Самое лютое время было в ночь с 29 на 30 и 30-го. Чужие люди писали моим знакомым, пробивали мой адрес. Друзья звонили мне в пять утра, спрашивали, что происходит, – признается молодой человек. – Через мой профиль вышли на маму. Ей писали 18-летние девушки, спрашивали: «Как ты могла вырастить такого сына? Позор». Мама тут вообще при чем? Зачем ей писать?»

На следующий день после бессонной ночи Пузынин вместе с мамой поехал в милицию и подал заявление. Возбудили уголовное дело, которым занялся СК. 30 мая Егору написал администратор группы и извинился. Пост-извинение опубликовали и в самом телеграм-канале. Некоторые юзеры, утверждает молодой человек, «которые поняли ситуацию», тоже попросили прощения. «Сейчас я запретил комментировать мои посты в инстаграме, но в «директ» мне до сих пор пишут «умри», «мы знаем, где ты живешь», – отмечает Егор. – Мне кажется, прежде чем в чем-то кого-то обвинять, люди должны разобраться в ситуации. Да и вообще, зачем писать столько оскорблений кому-то в соцсетях. Это некрасиво и не по-человечески».

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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На одном из фото, сделанном 29 мая в Гродно, где после провокации задержали блогера Сергея Тихановского, люди якобы опознали милиционера, переодетого в «гражданку»,...
 
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