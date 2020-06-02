Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле

Источник материала: ОНТ

Астероид размером с футбольное поле, потенциально опасный для человечества, приблизится к нашей планете. Об этом информирует Space Reference.

Небесное тело 163348 (2002 NN4) было открыто в 2002 году. Предположительно, 6 июня в 06:20 по минскому времени астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Дистанция между планетой и небесным телом составит 5,93 млн километров. Минимальное расстояние приближения астероида к Земле будет примерно в 13 раз больше, чем дистанция от орбиты до Луны.

Астероид 163348 (2002 NN4) считается потенциально опасным, потому что его траектория пересекает орбиту Земли. В «абсолютном выражении» астероид считает маленьким (от 250 до 570 метров), но при этом он больше, чем 90% других потенциально опасных небесных тел.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram