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Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле
Источник материала: ОНТ
Астероид размером с футбольное поле, потенциально опасный для человечества, приблизится к нашей планете. Об этом
Небесное тело 163348 (2002 NN4) было открыто в 2002 году. Предположительно, 6 июня в 06:20 по минскому времени астероид пройдет на минимальном расстоянии от Земли. Дистанция между планетой и небесным телом составит 5,93 млн километров. Минимальное расстояние приближения астероида к Земле будет примерно в 13 раз больше, чем дистанция от орбиты до Луны.
Астероид 163348 (2002 NN4) считается потенциально опасным, потому что его траектория пересекает орбиту Земли. В «абсолютном выражении» астероид считает маленьким (от 250 до 570 метров), но при этом он больше, чем 90% других потенциально опасных небесных тел.
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Астероид размером с футбольное поле, потенциально опасный для человечества, приблизится к нашей планете. Об этом информирует Space Reference. Небесное тело 163348 (2002 NN4)...
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