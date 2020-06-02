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Зоозащитники спасли лохматое меховое чудище. Вот кто был под килограммом шерсти

02.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зоозащитники из Аризоны показали, наверное, одно из самых удивительных преображений после карантинной стрижки. Когда сотрудница Аризонского гуманного общества (AHS) ответила на вызов, она с трудом могла понять, что за животное перед ней, ведь это был просто ком спутанного меха. Но ножницы и машинка для стрижки творят чудеса: после того, как было сострижено около килограмма шерсти, мир увидел очаровательную кошку по кличке Флаффер, пишет twizz.ru.

27 мая сотрудники AHS опубликовали в своем Фейсбуке пост, в котором рассказали об этом удивительном случае. Кошку направили в госпиталь, где специалистам пришлось потрудиться, чтобы вернуть ей первозданный вид.


В результате стрижки кошка потеряла 2 фунта меха (907 г) со своего 8-фунтового тела (3,628 кг).







Надо отдать ей должное, Флаффер вела себя довольно спокойно, и этим облегчала работу специалистов. Тем пришлось потрудиться около часа.


Бретта Нельсон, специалист по связям с общественностью организации, сообщила изданию Bored Panda, что кошке 4 года, она оказалась у зоозащитников после смерти своего хозяина. А Джули Болчалк, сотрудница, направившая Флаффер в госпиталь, призналась, что не видела таких запущенных случаев.

Зато посмотрите, какой она стала!


Но знаете, что самое милое и приятное в этой истории? Уже через 2 дня кошку забрали новые хозяева.

 
 
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