|
Минздрав рассказал, какой больничный дают пациентам с легким течением COVID-19
02.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Министерство здравоохранения приняло приказ для совершенствования мер по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В документе прописано, что пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и при отрицательном результате их выписывают. Если же у пациента положительный результат, то закрывать больничный лист будут на 21 день.
В Минздраве подчеркнули, что современная диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но на сегодняшний момент это не свидетельствует о его жизнеспособности.
«Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов», — обратили внимание в Минздраве. В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. С этим связано решение по поводу больничных у пациентов с легкой и бессимптомной формой COVID-19.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения приняло приказ для совершенствования мер по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В документе прописано, что пациентам с легкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)