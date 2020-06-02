Минздрав рассказал, какой больничный дают пациентам с легким течением COVID-19

Источник материала: Горецкий вестник

Министерство здравоохранения приняло приказ для совершенствования мер по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В документе прописано, что пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и при отрицательном результате их выписывают. Если же у пациента положительный результат, то закрывать больничный лист будут на 21 день.





В Минздраве подчеркнули, что современная диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но на сегодняшний момент это не свидетельствует о его жизнеспособности.

«Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов», — обратили внимание в Минздраве. В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. С этим связано решение по поводу больничных у пациентов с легкой и бессимптомной формой COVID-19.