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Минздрав рассказал, какой больничный дают пациентам с легким течением COVID-19

02.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Министерство здравоохранения приняло приказ для совершенствования мер по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В документе прописано, что пациентам с легкой и бессимптомной формой COVID-19 тестирование проводится на 14 сутки и при отрицательном результате их выписывают. Если же у пациента положительный результат, то закрывать больничный лист будут на 21 день.

 

Минздрав рассказал, какой больничный дают пациентам с легким течением COVID-19

 

В Минздраве подчеркнули, что современная диагностика позволяет выделить фрагменты РНК-вируса, но на сегодняшний момент это не свидетельствует о его жизнеспособности.

«Все исследования показывают, что удалось выделить и получить жизнеспособный вирус максимум через 12 дней от момента появления клинических симптомов», — обратили внимание в Минздраве.  В связи с этим ведущие эксперты страны приняли решение о том, что не стоит подвергать пациентов лишний раз не совсем приятной процедуре взятия мазка, который не имеет клинического значения. С этим связано решение по поводу больничных у пациентов с легкой и бессимптомной формой COVID-19.

 


 
 
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  Министерство здравоохранения приняло приказ для совершенствования мер по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. В документе прописано, что пациентам с легкой...
 
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