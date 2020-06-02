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Прими участие! Чайная пара за фото с лучшим другом

02.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и праздники, посвященные друзьям. Один из них — Международный день друзей, который отмечается 9 июня. 

Как заметил Аристотель, «Друг – это одна душа, живущая в двух телах».
Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.

Онлайн-фотоконкурс, посвященный Международному дню друзей, 2 июня стартовал в районе по инициативе Ивьевского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Продлится он до 9 числа этого месяца.

Как рассказала молодежный лидер Арина Бородынкина, для того, чтобы стать участником фотоконкурса, необходимо опубликовать фото с друзьями или другом в социальной сети Инстраграм с хештегом #дружба_брсм, отметить на фото brsm_ivye и описать историю дружбы или знакомства.

Все фото будут опубликованы в группе РК ОО «БРСМ Вконтакте и выставлены на всеобщее голосование.

– Это могут быть свежие фото, – добавила собеседница, – или сделанные раньше. Главное, чтобы они отражали тему фотоконкурса. Победителя и фотоконкурса и его друга ждет подарок – чайная пара!

Надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с праздником. И сделать это можно и посредствам фотоконкурса. Ну а потом – дружеское чаепитие!

Прими участие! Чайная пара за фото с лучшим другом

И. БУТУРЛЯ.

 
Теги: знакомства
 
 
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Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и...
 
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