ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Жодино

02.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.





В милицию 31 мая поступило сообщение об обнаружении недалеко от городского кладбища вблизи мусорной свалки тела женщины с колото-резаными ранами. Потерпевшей оказалась 47-летняя жительница Жодино. Проведены осмотры мест происшествий, изъяты предметы для исследований, допрошены знакомые потерпевшей и иные лица.

Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат, жители Жодино. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прими участие! Чайная пара за фото с лучшим другом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика