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В Жодино выясняются обстоятельства жестокого убийства местной жительницы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 31 мая в Жодино было обнаружено тело местной жительницы с колото-резаными ранами.
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Места происшествия осмотрены, изъяты предметы для исследований, допрошены знакомые потерпевшей и другие люди.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат, оба жители Жодино. Выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины.
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Новости Беларуси. 31 мая в Жодино было обнаружено тело местной жительницы с колото-резаными ранами. По информации Следственного комитета, в воскресенье в милицию...
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