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Почему ваш вес стоит на месте: 6 ошибок похудения

02.06.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему ваш вес стоит на месте: 6 ошибок похудения
Худеющий человек иногда изо всех сил контролирует питание, прибегает к физическим нагрузкам, но не может достичь заветного результата. О том, почему худеющие сталкиваются с остановкой веса, рассказала РИА Новости врач-диетолог Светлана Фус. 

По словам специалиста, плато — это закономерный процесс. Таким образом ваш организм приспосабливается к жизни в новых условиях. Однако самое важное
— определить точную причину, из-за которой вес стоит на месте.


1. Вы слишком мало едите. 

2. Переедание. Люди, которые регулярно тренируются, очень часто недооценивают количество потребляемых калорий. 


3. Однообразные тренировки. Дело в том, что организм и мышцы приспосабливаются и привыкают к любой физической нагрузке. Поэтому старайтесь чередовать упражнения для проработки разных групп мышц.

4.  Переутомление. Не забывайте, что любому организму необходимо восстановление. После очередной тренировки дайте ему восстановиться. 

5. Задержка жидкости в организме. Это связано с употреблением слишком солёной пищи. Также, возможно, вы употребляете слишком маленькое количество воды. Таким образом ваш организм защищается и накапливает жидкость.  

6. Однообразное питание. Если в вашем меню одни те же продукты, скорее всего, ваш организм недополучает полезные вещества. Пытаясь компенсировать их дефицит, организм начнёт брать их из внутренних резервов. К слову, это может привести не только к увеличению веса, но также к потере волос и раннему старению кожи.


фото: vistanews.ru

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Худеющий человек иногда изо всех сил контролирует питание, прибегает к физическим нагрузкам, но не может достичь заветного результата. О том, почему худеющие...
 
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