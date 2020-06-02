Почему ваш вес стоит на месте: 6 ошибок похудения

Источник материала: ОНТ

Худеющий человек иногда изо всех сил контролирует питание, прибегает к физическим нагрузкам, но не может достичь заветного результата. О том, почему худеющие сталкиваются с остановкой веса, рассказала РИА Новости врач-диетолог Светлана Фус.





По словам специалиста, плато — это закономерный процесс. Таким образом ваш организм приспосабливается к жизни в новых условиях. Однако самое важное

— определить точную причину, из-за которой вес стоит на месте.





1. Вы слишком мало едите.

2. Переедание. Люди, которые регулярно тренируются, очень часто недооценивают количество потребляемых калорий.



3. Однообразные тренировки. Дело в том, что организм и мышцы приспосабливаются и привыкают к любой физической нагрузке. Поэтому старайтесь чередовать упражнения для проработки разных групп мышц.

4. Переутомление. Не забывайте, что любому организму необходимо восстановление. После очередной тренировки дайте ему восстановиться.

5. Задержка жидкости в организме. Это связано с употреблением слишком солёной пищи. Также, возможно, вы употребляете слишком маленькое количество воды. Таким образом ваш организм защищается и накапливает жидкость.

6. Однообразное питание. Если в вашем меню одни те же продукты, скорее всего, ваш организм недополучает полезные вещества. Пытаясь компенсировать их дефицит, организм начнёт брать их из внутренних резервов. К слову, это может привести не только к увеличению веса, но также к потере волос и раннему старению кожи.

фото: vistanews.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram