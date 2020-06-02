ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Истекший срок годности и отсутствие ценников — МАРТ выявил нарушения в 59 торговых объектах

02.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Истекший срок годности и отсутствие ценников — МАРТ выявил нарушения в 59 торговых объектах

Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели мониторинги 66 розничных торговых объектов по вопросам соблюдения субъектами хозяйствования законодательства в области торговли, защиты прав потребителей, о рекламе, о ценах и ценообразовании, требований технических регламентов Таможенного союза, ЕАЭС. Нарушения установлены в 59 объектах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

«Среди основных нарушений — несоблюдение ассортиментных перечней и их несоответствие требованиям законодательства, предложение к реализации товаров с истекшими сроками годности, необеспечение продавцом наличия ценников на товары и несоблюдение порядка их оформления», — рассказали в пресс-службе.

Процент несоблюдения ассортиментного перечня от предусмотренных товарных позиций по Беларуси составил от 0,6% (в торговом объекте ОАО «Брестская областная база «Бакалея») до 78,4% (в торговом объекте ООО «Фикс Прайс»). В 41% обследованных торговых объектов выявлены нарушения, способные нанести вред здоровью потребителей, в том числе продажа товаров с истекшим сроком годности, а также допуск к реализации продовольственных товаров с потерей потребительских свойств (загнивших фруктов, проросших овощей).

В отдельных торговых объектах отсутствовало соответствующее измерительное оборудование (контрольные весы, иные средства измерения физических величин), не соблюдались температурные режимы, не размещалась информация о запрете продажи отдельных товаров несовершеннолетним, не указывалась цена товаров, масса или объем которых составляет менее/более 1 кг или 1 л. Среди других нарушений — недоведение до сведения покупателей необходимой и достоверной информации о товарах, реализация продукции, расфасованной в индивидуальную упаковку, без наличия данных о ней для потребителей, отсутствие нагрудного знака у работника торгового объекта.

Дополнительно изучена работа субъектов хозяйствования по выполнению рекомендаций МАРТ и санитарных норм и правил по обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания работников, непосредственно занятых обслуживанием населения. Нарушения выявлены в пяти объектах.

В двух из 66 обследованных торговых объектов были установлены признаки нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

По результатам мониторинга МАРТ вынес 59 рекомендаций об устранении выявленных нарушений (недостатков), в случае невыполнения которых виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли провели мониторинги 66 розничных торговых объектов по вопросам соблюдения субъектами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему ваш вес стоит на месте: 6 ошибок похудения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика