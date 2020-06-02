«Минск» сыграл со «Слуцком» в заключительном этапе 11 тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу сыгран заключительный матч 11-го тура. «Минск» на стадионе «Трактор» оказался сильнее «Слуцка» со счетом 1:0.

Хозяева, которые пропустили два матча последних туров, уже на шестой минуте смогли добиться успеха: точный удар нанес Владимир Хващинский. Затем игровое преимущество было у гостей, но ни одна из атак не завершилась взятием ворот. «Слуцк» потерпел третье поражение в четырех последних матчах.

В турнирной таблице после 11 туров лидирует БАТЭ. В активе клуба из Борисова – 25 очков. На три балла отстает «Энергетик БГУ». Третья позиция – у «Торпедо-БелАЗ». Матчи следующего тура пройдут с 5 по 7 июля.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram