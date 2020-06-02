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Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян

02.06.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вспышка класса М вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако она может быть предвестником более мощных вспышек. Об этом рассказал РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.


Изображение использовано как иллюстрация. Фото: Reuters

Ранее оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.

«Вспышка класса М — это не самая сильная вспышка. Самая сильная — класс Х», — отметил Гончаров.

По его словам, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году. «И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году 2025-м», — сказал эксперт.

Он добавил, что в последнее время не было заметных вспышек на Солнце, поэтому явление привлекает внимание. В то же время ученый назвал вспышку «интересным, но не выдающимся» событием.

 
 
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Ранее оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса.
 
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