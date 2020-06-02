|
Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян
Источник материала: Tut.by
Вспышка класса М вряд ли способна оказать заметное воздействие на жизнь землян, однако она может быть предвестником более мощных вспышек. Об этом рассказал
Ранее оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса. По данным организации, эта вспышка стала мощнейшей с октября 2017 года. Ученые предположили, что это может быть началом нового солнечного цикла.
«Вспышка класса М — это не самая сильная вспышка. Самая сильная — класс Х», — отметил Гончаров.
По его словам, солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году. «И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году 2025-м», — сказал эксперт.
Он добавил, что в последнее время не было заметных вспышек на Солнце, поэтому явление привлекает внимание. В то же время ученый назвал вспышку «интересным, но не выдающимся» событием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее оборудование американского космического агентства NASA зафиксировало на Солнце вспышку М-класса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)