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Константин Кольцов назначен главным тренером "Динамо-Молодечно"

02.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Динамо-Молодечно", сообщает пресс-служба клуба.

После завершения карьеры игрока Кольцов работал ассистентом в минском "Динамо", возглавлял "Брест".

 

В сезоне-2019/2020 главным тренером "Динамо-Молодечно" был Дмитрий Кравченко, пишет interfax.by
 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Динамо-Молодечно", сообщает пресс-служба клуба.
 
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