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Константин Кольцов назначен главным тренером "Динамо-Молодечно"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Динамо-Молодечно", сообщает пресс-служба клуба.
После завершения карьеры игрока Кольцов работал ассистентом в минском "Динамо", возглавлял "Брест".
В сезоне-2019/2020 главным тренером "Динамо-Молодечно" был Дмитрий Кравченко, пишет
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Белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Динамо-Молодечно", сообщает пресс-служба клуба.
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