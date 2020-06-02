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Ушел из жизни бывший футболист БАТЭ, "Немана" и минского "Динамо" Геннадий Мардас

02.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер экс-футболист минского "Динамо", "Луча", БАТЭ, "Немана", "Сморгони" Геннадий Мардас, — сообщает by.tribuna.com.

Ушел из жизни бывший футболист БАТЭ, "Немана" и минского "Динамо" Геннадий Мардас
Завтра с 11.00 начнется панихида по адресу: город Сморгонь, ритуальный зал на улице Богушевича 74.

В 2016-м Мардас признался, что у него рак.

"Это случилось в июне прошлого года. Раньше просто были небольшие симптомы, которым не придавал значения. А тут начал болеть живот. Дней пять не мог сходить в туалет. И — боли. Сначала не резкие, а потом ночью как прихватило... Одну перетерпел, вторую уже нет. Под утро жена говорит: давай в сморгонскую больницу — ничего же не помогает. Там меня промурыжили почти сутки: врачи у нас, конечно... Просто повезло, что на дежурство пришел опытный хирург Чепёлкин — лет под 65. Если бы не он, не знаю, что произошло бы: если честно, я мог пойти на все, что угодно... Он меня осмотрел и стал задавать вопросы. Когда ходил "по-большому"? Дней пять назад? И газы не отходят? Давай на клизму! Мучили меня, мучили — никакого толку. Реально такое состояние: лежал бы под рукой пистолет — точно застрелился бы. В итоге Чепёлкин сказал: все, подписывай бумаги, что согласен на операцию...

Диагноз — рак сигмовидной кишки. Часть ее вырезали, а другую часть вывели наружу — сразу зашивать нельзя. Вот полгода и ходил со специальным мешочком. Очень тяжелое время. Если бы не ребята из тренерского штаба основы и дубля БАТЭ, не начальник команды Свирский... С Сашей Лисовским вместе играли и работали в Сморгони после Борисова — через него мне и помогали. Вы даже не представляете, как дорога была эта помощь! Остался без работы, никаких больничных нет... А когда выяснилось, что все более или менее нормализовалось, ребята вышли на Боровляны: ездил туда на повторную операцию — уже зашивать живот", -- рассказал футболист Прессболу.

Приносм свои соболезнования семье и близким.
 
 
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Умер экс-футболист минского "Динамо", "Луча", БАТЭ, "Немана", "Сморгони" Геннадий Мардас, — сообщает by.tribuna.com.
 
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