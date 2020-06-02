Реакция малышей на траву и рассмешила, и восхитила пользователей Сети

Источник материала: ОНТ

Видео с малышами, которые в руках родителей поджимают ноги при виде травы, появились в соцсетях.

На кадрах можно заметить, что едва их ножки касаются травы, они тут же поднимают их вверх. Восхитило пользователей то, что многие из них демонстрировали удивительную гибкость, при одном только виде травы.

Данный ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях. Некоторые комментаторы даже стали делиться своим опытом.

«Моя дочь вообще ненавидела траву, когда была ребёнком. Она кричала, плакала и выполняла всю акробатику ниндзя, чтобы её не трогали», «Они такие же гибкие, как и гимнастки мирового класса», «Я понимаю, что у нас разные пропорции, но я бы не смог так поднять ноги, если бы моя жизнь зависела от этого», - комментировали пользователи ролики в соцсети.

фото: gallery.world

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