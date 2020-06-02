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"Белнефтехим" ответил на требование уменьшить цену топлива "пропорционально снижению цен на нефть"

02.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 апреля в концерн "Белнефтехим" была направлена петиция с просьбой снизить стоимость топлива на внутреннем рынке пропорционально снижению цен на нефть. Справедливости ради стоит сказать, что с тех пор ситуация несколько изменилась, да и "Белнефтехим" несколько раз по копейке снижал стоимость топлива.





Тем не менее интересен ответ концерна на обращение, он получен 1 июня.

Основной лейтмотив петиции: "Изменить стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть".

Ответ "Белнефтехима", если кратко: "В апреле - мае 2020 г. цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 г. в долларовом эквивалента цены снижены на 13%. Стратегия дальнейшего изменения цен будет формироваться в зависимости от ситуации на нефтяном рынке".
 
 
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14 апреля в концерн "Белнефтехим" была направлена петиция с просьбой снизить стоимость топлива на внутреннем рынке пропорционально снижению цен на нефть....
 
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