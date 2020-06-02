Мощный шторм «Аманда» обрушился на Сальвадор. Погибли 15 человек

Источник материала: ОНТ

До 15 человек возросло количество жертв мощного шторма «Аманда», который обрушился на Сальвадор.

Еще семь человек считаются пропавшими без вести. Непогода накрыла западное побережье страны. Скорость ветра местами достигала 120 километров в час. Ураган повредил полторы тысячи жилых домов и оборвал линии электропередач. Больше семи тысяч человек эвакуированы во временные убежища. Объявлен максимальный уровень погодной опасности.





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