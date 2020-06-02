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Кейт Миддлтон в желтом и очень символичном платье восхитила поклонников
Источник материала: ОНТ
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников, показав солнечный образ в новом видеообращении.
Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом при помощи видеосвязи высказала слова благодарности австралийским спасателям за их труд во время недавних пожаров и COVID-19.
По такому случаю герцогиня выбрала очень яркий и светлый образ, чем привела в восторг британцев.
Миддлтон надела желтое платье от Roksanda Ilincic, которое она впервые показала во время поездки в Австралию в 2014 году.
Поклонники в комментариях в соцсетях отметили, что Миддлтон выглядела в этом платье очень солнечной и жизнерадостной, тем самым показала, что недавняя публикацию о ее якобы нервном срыве из-а нагрузки не соответствует действительности.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников, показав солнечный образ в новом видеообращении. Миддлтон вместе со своим супругом...
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