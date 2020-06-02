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Кейт Миддлтон в желтом и очень символичном платье восхитила поклонников

02.06.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон в желтом и очень символичном платье восхитила поклонников

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников, показав солнечный образ в новом видеообращении.

Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом при помощи видеосвязи высказала слова благодарности австралийским спасателям за их труд во время недавних пожаров и COVID-19.

По такому случаю герцогиня выбрала очень яркий и светлый образ, чем привела в восторг британцев.

Миддлтон надела желтое платье от Roksanda Ilincic, которое она впервые показала во время поездки в Австралию в 2014 году.

Поклонники в комментариях в соцсетях отметили, что Миддлтон выглядела в этом платье очень солнечной и жизнерадостной, тем самым показала, что недавняя публикацию о ее якобы нервном срыве из-а нагрузки не соответствует действительности.

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон привела в восторг своих поклонников, показав солнечный образ в новом видеообращении. Миддлтон вместе со своим супругом...
 
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