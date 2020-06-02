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Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса

02.06.2020 13:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Многие люди помнят прекрасного американского актёра Робина Уильямса. Он пробовал себя в самых разных ролях, играя как в комедиях, так и в драмах.

Русскоязычным людям хорошо знакомы его роли в фильмах «Джуманджи», «Куда приводят мечты», «Двухсотлетний человек», «Ночь в музее». Ценители киноискусства наверняка открыли для себя персонажа Робина в фильме «Общество мёртвых поэтов», а детям знаком голос Уильямса по озвучке Джинна в мультфильме «Аладдин».

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/robinwilliams

11 августа 2014 года Робин Уильямс ушёл из жизни, но память о нём продолжает жить. Дети актёра с теплотой вспоминают о своём отце. Мы решили узнать, как выглядят и чем сейчас занимаются двое сыновей и дочь Уильямса.

Зак Уильямс

Захарий Пим Уильямс родился 11 апреля 1983 года. Зак снялся в нескольких фильмах и сериалах, но вскоре понял, что это его не сильно увлекает. Парень захотел помогать людям и начал преподавать в тюрьмах. Также старший сын Робина занимается повышением осведомлённости общества о психическом здоровье людей.

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/heyoliviajune

Зак входит в состав советов директоров в нескольких некоммерческих организациях. И ещё сейчас Уильямс работает в компании, которая предоставляет платформу для разработчиков мобильных игр.

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/heyoliviajune

Старший сын Робина был женат на Александре Малик, но пара рассталась. Сейчас Зак в браке с Оливией Джун. 22 мая у пары родился сын, которого назвали Мак-Лорин. Родители называют мальчика «Мики».

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/heyoliviajune

Зельда Уильямс

Зельда Рей Уильямс родилась 31 июля 1989 года. Дочь актёра впервые появилась на экранах уже в 1994 году. Внимание зрителей Зельда привлекла после роли в фильме «Тайны прошлого» (2005 год), где актриса появилась вместе с отцом. С тех пор девушка регулярно, пусть не очень часто, продолжает сниматься в кинокартинах.

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Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/film.appetite

По словам Зельды, работать актрисой увлекательно и можно узнать много нового. Также в 2018 году девушка попробовала себя в качестве режиссёра и сценаристки короткометражного фильма «Креветка».

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: Jason Merritt / Getty Images

У девушки есть аккаунт в Instagram, где на неё подписаны 257 тысяч человек. Но самое интересное в том, что сейчас у Зельды ни одной публикации.

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/42_slova_o_kino

Коди Уильямс

Коди Алан (Аллен) Уильямс родился 25 ноября 1991 года. О младшем сыне Робина Уильямса известно не очень много. Раньше Коди работал помощником режиссёра. Также сыграл несколько небольших ролей.

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/zeldawilliams

21 июля 2019 года парень женился на Марии Флорес. Местом бракосочетания стал дом, где Робин и его вторая жена Марша Гарсес жили вместе с Коди и его старшей сестрой Зельдой. Там же младший сын Уильямса сделал избраннице предложение. На свадьбе присутствовали Зак и Зельда, которая опубликовала несколько снимков в Instagram.

Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Фото: instagram.com/zeldawilliams

Сейчас Коди ведёт спокойную жизнь и практически не появляется в новостях. Видимо, в этом есть свои плюсы. Ранее мы рассказывали о прославившихся в детстве актёрах, которые сейчас ведут простую жизнь.

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Люди в материале: Робин Уильямс, Зак Уильямс, Зельда Уильямс, Коди Уильямс, Оливия Джун, Мария Флорес, Марша Гарсес, Robin Williams, Zak Williams, Marsha Garces, Zelda Williams, Cody Williams, Olivia June, Maria Flores

 
 
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Многие люди помнят прекрасного американского актёра Робина Уильямса. Он пробовал себя в самых разных ролях, играя как в комедиях, так и в драмах.
 
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