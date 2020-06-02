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Дочь пошла по стопам отца. Как выглядят и чем занимаются дети Робина Уильямса
Источник материала: СТВ
Многие люди помнят прекрасного американского актёра Робина Уильямса. Он пробовал себя в самых разных ролях, играя как в комедиях, так и в драмах.
Русскоязычным людям хорошо знакомы его роли в фильмах «Джуманджи», «Куда приводят мечты», «Двухсотлетний человек», «Ночь в музее». Ценители киноискусства наверняка открыли для себя персонажа Робина в фильме «
11 августа 2014 года Робин Уильямс
Зак Уильямс
Захарий Пим Уильямс родился 11 апреля 1983 года. Зак снялся в нескольких фильмах и сериалах, но вскоре понял, что это его не сильно увлекает. Парень захотел помогать людям и начал преподавать в тюрьмах. Также старший сын Робина занимается повышением осведомлённости общества о психическом здоровье людей.
Зак входит в состав советов директоров в нескольких некоммерческих организациях. И ещё сейчас Уильямс работает в компании, которая предоставляет платформу для разработчиков мобильных игр.
Старший сын Робина был женат на Александре Малик, но пара рассталась. Сейчас Зак в браке с Оливией Джун. 22 мая у пары родился сын, которого назвали Мак-Лорин. Родители называют мальчика «Мики».
Зельда Уильямс
Зельда Рей Уильямс родилась 31 июля 1989 года. Дочь актёра впервые появилась на экранах уже в 1994 году. Внимание зрителей Зельда привлекла после роли в фильме «Тайны прошлого» (2005 год), где актриса появилась вместе с отцом. С тех пор девушка регулярно, пусть не очень часто, продолжает сниматься в кинокартинах.
По словам Зельды, работать актрисой увлекательно и можно узнать много нового. Также в 2018 году девушка попробовала себя в качестве режиссёра и сценаристки короткометражного фильма «Креветка».
У девушки есть аккаунт в Instagram, где на неё подписаны 257 тысяч человек. Но самое интересное в том, что сейчас у Зельды ни одной публикации.
Коди Уильямс
Коди Алан (Аллен) Уильямс родился 25 ноября 1991 года. О младшем сыне Робина Уильямса известно не очень много. Раньше Коди работал помощником режиссёра. Также сыграл несколько небольших ролей.
21 июля 2019 года парень женился на Марии Флорес. Местом бракосочетания стал дом, где Робин и его вторая жена Марша Гарсес жили вместе с Коди и его старшей сестрой Зельдой. Там же младший сын Уильямса сделал избраннице предложение. На свадьбе присутствовали Зак и Зельда, которая опубликовала несколько снимков в Instagram.
Сейчас Коди ведёт спокойную жизнь и практически не появляется в новостях. Видимо, в этом есть свои плюсы. Ранее мы рассказывали о прославившихся в детстве актёрах, которые сейчас ведут простую жизнь.
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Многие люди помнят прекрасного американского актёра Робина Уильямса. Он пробовал себя в самых разных ролях, играя как в комедиях, так и в драмах.
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