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Бакиев хочет, чтобы его судили он-лайн

02.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее Генеральная прокуратура Кыргызстана напомнила в своем заявлении, что в предыдущих уголовных делах Курманбека Бакиева, его близких родственников, включая сына Максима Бакиева и близких ему людей, суды выносили приговоры заочно.

Экс-президент предлагает провести судебное разбирательство над ним в Беларуси, если «будет такой правовой механизм».

Все обвиняемые были приговорены к различным срокам лишения свободы, и, по данным прокуратуры, ведется работа по насильственному возвращению Бакиевых в страну.

Комментируя заявление Генеральной прокуратуры, Курманбек Бакиев предложил прекратить заниматься «популистской риторикой» и «навести порядок в своей системе правосудия». Бакиев упоминает о судебном процессе в Лондоне, на который он и его родственники пришли «без сокрытия»:

«С апреля 2010 года я говорил о проведении независимого расследования под эгидой ООН или кого-либо, но это никому не нужно, и понятно, почему ... Я бы еще раз предложил, чтобы они отошли от популистской риторики и признали, например,  под юрисдикцией Международного уголовного суда, Гаагского трибунала или Европейского суда по правам человека, я буду первым или одним из первых, кто вызовет их туда», - сказал Курманбек Бакиев.



Бывший президент Кыргызстана говорит, что «если будет правовой механизм для проведения в Беларуси реального открытого суда с прямой трансляцией, где все будут иметь равные права, доступ ко всем законным средствам, не будет никакого давления на свидетелей, адвокатов, то я бы он просил предстать перед судом в качестве ответчика по всем сфабрикованным делам, и если независимый суд признает меня виновным, я сам пойду в тюрьму, им даже не придется прилагать никаких усилий. Они могут использовать мои слова в качестве официального приглашения в любой из судов».

Ранее бывший президент Кыргызстана, который прожил в Беларуси почти 10 лет, обратился к гражданам своей страны и извинился перед народом. В ответ Генеральная прокуратура подготовила пресс-релиз с перечислением преступлений, за которые экс-президент был заочно приговорен к 30 годам лишения свободы.
 
 
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Ранее Генеральная прокуратура Кыргызстана напомнила в своем заявлении, что в предыдущих уголовных делах Курманбека Бакиева, его близких родственников, включая...
 
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