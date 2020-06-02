Объясняем. Кому Мингорисполком дал льготы, а какие еще можно получить по указу

Источник материала: Tut.by

Местные власти в Минске приняли пакет мер по поддержке субъектов хозяйствования в связи с эпидситуацией. Компании могут получить поддержку в виде снижения сумм арендной платы за землю, земельного налога и налога недвижимость. Положена помощь и по остальным пунктам указа президента «О поддержке экономики». В Мингорисполкоме объяснили, кто и на какую помощь может рассчитывать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

28 мая в Мингорисполкоме приняли решения № 1615 «Об уменьшении суммы арендной платы за земельные участки» и № 1616 «О снижении сумм налогов», определили перечень тех субъектов хозяйствования, которым окажут помощь.

По этим документам, Мингорисполком оказывает такую поддержку: снижает в два раза суммы арендной платы за землю, налога на недвижимость и земельного налога. Так как льготы распространяются на дату с 1 апреля 2020 года, то платежи, которые уже поступили от предприятий, пересчитают. Для этого надо подать уточненные налоговые декларации. Дополнительные обращения в Мингорисполком не нужны.

Кроме этого, перечень распространяется на тех, кто хочет получить отсрочку с последующей рассрочкой, налоговый кредит — для этого нужно подать заявление в Мингорисполком.

Все эти меры реализуют пункты указа президента 2.1, 2.2 и 2.3. Об арендных отношениях мы расскажем ниже.

Полный перечень видов экономической деятельности в городе Минске, на которые распространяется пакет мер поддержки от местных властей, опубликован здесь . Он перекликается с перечнем из указа президента, но сокращен. Из списка исключили общепит, операции с недвижимым имуществом, услуги по аренде и лизингу авто, по здравоохранению.

Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко говорит: если ситуация изменится, то перечень могут скорректировать, это не окончательный вариант. Он прокомментировал, почему из списка исключили общепит.



Заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Что касается этой отрасли, приведу факт. В Минске за четыре месяца (с января по апрель. — Прим. TUT.BY) открыто 296 новых заведений общественного питания, а закрыто всего лишь 115. Чистый прирост — 181 объект. И это стационарные объекты, я уже не говорю про развитие доставки, — объясняет Трущенко.

По большому счету, меры от Мингорисполкома помогут предприятиям, у которых есть в собственности объекты недвижимости.

Уточняем, как выбирали сферы, которые попадут в список тех, кому готовы дать послабления?

— Мы изучали экономическое состояние отдельных предприятий. Если в категории этих предприятий намечалась тенденция падения из-за тех условий, которые у нас сложились, то в перечень включалась вся отрасль. Опять же, решение может быть скорректировано, еще идет второй квартал, впереди третий.

По словам зампредседателя, в городе действует 122 тысячи субъектов хозяйствования. А заявления на льготы по вышеописанным мерам подали только около 500 из них. Некоторые заявления перенаправили арендодателям — рассмотрение в их компетенции.

Действуют послабления, описанные выше, со второго по третий квартал — то есть с апреля по сентябрь.

Аренда. На какую поддержку еще может рассчитывать бизнес?

Кроме мер поддержки по пунктам 2.1, 2.2, 2.3, о которых мы рассказали, по указу бизнес также может рассчитывать на отсрочку по аренде государственной недвижимости. Отсрочку дают с 1 апреля по 30 сентября 2020 года с последующей рассрочкой по 31 декабря 2020 года. По словам Трущенко, это послабление уже получили более 600 арендаторов.

Заметим, что эту поддержку предприятия получают по указу президента, согласно пункту 6, а не по решениям Мингорисполкома. На нее могут рассчитывать все субъекты хозяйствования из полного перечня в указе президента — среди них общепит, торговля, здравоохранение и прочее. Если у арендатора частная, а не государственная недвижимость, то в указе в пункте 11 сказано, что арендодателю рекомендовано дать льготу.

Также по указу предприятия, которые дали льготу по аренде субъектам из перечня в указе, могут обратиться за отсрочкой, рассрочкой, налоговым кредитом. Например, если оператор торгового центра предоставит отсрочки по аренде арендодателям, он может рассчитывать на уступки по налогам. Такое право распространяется только на государственные предприятия.