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Белорусский стартап стал продуктом месяца на Product Hunt
Источник материала: Партизан
Маркетинговая платформа Easy Bloggers, которая автоматизирует работу с блогерами, заняла первое место в голосовании на Product Hunt по итогам мая. За месяц стартап набрал почти 6 тысяч голосов.
Easy Bloggers — это маркетинговая платформа, которая автоматизирует работу с лидерами мнений. Стартап разработал свою технологию сбора и анализа данных, которая при минимуме ресурсов позволяет анализировать миллионы Youtube-каналов для дальнейшего размещения рекламы.
Стартап появился на Product Hunt в начале мая и стал продуктом недели. О том, как шел процесс запуска на площадке, Marketing Manager в Easy Bloggers Артем Ивашкевич рассказал в прямом эфире Imaguru.
Как сообщает
Сейчас стартап привлекает pre-seed раунд на 150 тысяч долларов.
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Маркетинговая платформа Easy Bloggers, которая автоматизирует работу с блогерами, заняла первое место в голосовании на Product Hunt по итогам мая. За месяц стартап набрал...
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