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Насколько вредно целовать собаку, рассказали британские ученые

02.06.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Насколько вредно целовать собаку, рассказали британские ученые

Британские ученые выяснили, что целовать собак опаснее, чем считалось ранее. В доказательство этому тезису вирусолог и бактериолог Джон Оксфорд из Университета королевы Марии в Лондоне опубликовал статью в The Hippocrat Post, описав случай из своей практики.

Британка попала в больницу с полиорганной недостаточностью. Причиной послужили бактерии из слюны собаки. Заболевание у женщины стремительно прогрессировало. Так родственники заметили, что у британки сильно путается речь во время телефонного разговора. Через несколько часов обеспокоенный племянник, приехавший проверить собачницу, обнаружил ее лежащей на полу без сознания.

Женщину госпитализировали, она провела в больнице две недели. У жительницы Великобритании обнаружили легочную и почечную недостаточность, сепсис и поражение печени. Виной этому послужила встречающаяся в слюне собак бактерия Capnocytophaga canimorsus, но порезов или царапин на ее теле не обнаружили. Причина стала очевидно – женщина подхватила бактерию через слюну своей итальянской борзой.

Доцент кафедры микробиологии в Penn Vet Шелли Ранкин подтвердил CBS News, что подобные случаи очень редки. Тем не менее, пример показывает, насколько собачьи «поцелуи» могут быть опасны.

Фото: Getty Images

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Британские ученые выяснили, что целовать собак опаснее, чем считалось ранее. В доказательство этому тезису вирусолог и бактериолог Джон Оксфорд из Университета...
 
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