|
Насколько вредно целовать собаку, рассказали британские ученые
Источник материала: ОНТ
Британские ученые выяснили, что целовать собак опаснее, чем считалось ранее. В доказательство этому тезису вирусолог и бактериолог Джон Оксфорд из Университета королевы Марии в Лондоне
Британка попала в больницу с полиорганной недостаточностью. Причиной послужили бактерии из слюны собаки. Заболевание у женщины стремительно прогрессировало. Так родственники заметили, что у британки сильно путается речь во время телефонного разговора. Через несколько часов обеспокоенный племянник, приехавший проверить собачницу, обнаружил ее лежащей на полу без сознания.
Женщину госпитализировали, она провела в больнице две недели. У жительницы Великобритании обнаружили легочную и почечную недостаточность, сепсис и поражение печени. Виной этому послужила встречающаяся в слюне собак бактерия Capnocytophaga canimorsus, но порезов или царапин на ее теле не обнаружили. Причина стала очевидно – женщина подхватила бактерию через слюну своей итальянской борзой.
Доцент кафедры микробиологии в Penn Vet Шелли Ранкин
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британские ученые выяснили, что целовать собак опаснее, чем считалось ранее. В доказательство этому тезису вирусолог и бактериолог Джон Оксфорд из Университета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)