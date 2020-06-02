ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С чего начинать строительство дачного дома: упрощенная инструкция для новичка

02.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by


Жизнь в частном доме — мечта многих горожан, желающих перебраться ближе к природе и чистому воздуху. Однако не каждый новичок разбирается, с чего начинать строительство дачного дома. Сегодня TAM.BY кратко расскажет о подготовительных работах и основных строительных этапах.

Содержание:

♦ Подготовительные работы
♦ Этапы строительства дома на даче
♦ Сборные постройки

Подготовительные работы


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Начать строительство дачного дома следует с проектирования территории. Все искомые данные (площадь участка, особенности ландшафта), схемы построек, план инженерных коммуникаций включаются в проект.

На подготовительном этапе определяется тип будущей постройки: садовый домик (сезонный) или жилой дом (для проживания в любое время года). Упрощенный вариант дачной постройки — одноэтажный дом, более сложный — двухэтажное строение с летней террасой и мансардой.

Покупка строительных материалов зависит от выбранного типа постройки. Так, для возведения сезонного домика вполне подойдет каркасно-щитовой или брусовой комплект. Если планируется «круглогодичный» жилой дом, стоит обратить внимание на газобетонные блоки, керамический кирпич, керамоблоки и т.д.

Строительство коттеджа под ключ займет минимум времени и позволит избежать лишних затрат, если проектирование и строительство доверить профессиональной бригаде.

Этапы строительства дома на даче


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

После подготовки проекта выбирается подходящий тип фундамента. Учитываются особенности грунта, наличие водоносных пластов, климатические особенности и общий вес объекта. Для дачных построек небольшого веса чаще используют свайный тип фундамента.

Однако не существует общих рекомендаций по выбору типа фундамента: здесь требуется оценка специалиста.

За установкой фундамента следует возведение стен и перегородок. В зависимости от выбранного материала и характера застройки, технологии монтажа существенно различаются. Следующий этап строительства дачного дома — обустройство пола, установка кровли, монтаж дверей и окон.

Завершающий этап — благоустройство территории. Английский газон, бассейн, декоративный пруд, фонтан, сад или огород на придомовой территории — здесь ничто не ограничивает фантазию владельца. Только помните, что все дополнительные объекты должны быть учтены в плане проекта.

Сборные постройки


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Комфортное и эстетически привлекательное жилье можно возвести самостоятельно, приобретя сборную постройку. По сути, она представляют собой конструктор, состоящий из отдельных модулей, пронумерованных и прописанных в план-схеме. Существенным плюсом является быстрота возведения. Например, готовый домокомплект из бруса собирается в полноценный сезонный домик за несколько дней.

Планируете обустройство участка и хотите разобраться, с чего начинать строительство дачного дома? Обращайтесь к профессионалам из каталога TAM.BY, которые выполнят работу качественно и с учетом индивидуальных пожеланий.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Насколько вредно целовать собаку, рассказали британские ученые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика