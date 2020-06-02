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С чего начинать строительство дачного дома: упрощенная инструкция для новичка
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Подготовительные работы
Начать строительство дачного дома следует с проектирования территории. Все искомые данные (площадь участка, особенности ландшафта), схемы построек, план инженерных коммуникаций включаются в проект.
На подготовительном этапе определяется тип будущей постройки: садовый домик (сезонный) или жилой дом (для проживания в любое время года). Упрощенный вариант дачной постройки — одноэтажный дом, более сложный — двухэтажное строение с летней террасой и мансардой.
Покупка строительных материалов зависит от выбранного типа постройки. Так, для возведения сезонного домика вполне подойдет каркасно-щитовой или брусовой комплект. Если планируется «круглогодичный» жилой дом, стоит обратить внимание на газобетонные блоки, керамический кирпич, керамоблоки и т.д.
Этапы строительства дома на даче
После подготовки проекта выбирается подходящий тип фундамента. Учитываются особенности грунта, наличие водоносных пластов, климатические особенности и общий вес объекта. Для дачных построек небольшого веса чаще используют свайный тип фундамента.
Однако не существует общих рекомендаций по выбору типа фундамента: здесь требуется оценка специалиста.
За установкой фундамента следует возведение стен и перегородок. В зависимости от выбранного материала и характера застройки, технологии монтажа существенно различаются. Следующий этап строительства дачного дома — обустройство пола, установка кровли, монтаж дверей и окон.
Завершающий этап — благоустройство территории. Английский газон, бассейн, декоративный пруд, фонтан, сад или огород на придомовой территории — здесь ничто не ограничивает фантазию владельца. Только помните, что все дополнительные объекты должны быть учтены в плане проекта.
Сборные постройки
Комфортное и эстетически привлекательное жилье можно возвести самостоятельно, приобретя сборную постройку. По сути, она представляют собой конструктор, состоящий из отдельных модулей, пронумерованных и прописанных в план-схеме. Существенным плюсом является быстрота возведения. Например, готовый домокомплект из бруса собирается в полноценный сезонный домик за несколько дней.
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