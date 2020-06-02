С чего начинать строительство дачного дома: упрощенная инструкция для новичка

Источник материала: Tut.by



Жизнь в частном доме — мечта многих горожан, желающих перебраться ближе к природе и чистому воздуху. Однако не каждый новичок разбирается, с чего начинать строительство дачного дома. Сегодня TAM.BY кратко расскажет о подготовительных работах и основных строительных этапах.

Содержание:

Подготовительные работы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Начать строительство дачного дома следует с проектирования территории. Все искомые данные (площадь участка, особенности ландшафта), схемы построек, план инженерных коммуникаций включаются в проект.

На подготовительном этапе определяется тип будущей постройки: садовый домик (сезонный) или жилой дом (для проживания в любое время года). Упрощенный вариант дачной постройки — одноэтажный дом, более сложный — двухэтажное строение с летней террасой и мансардой.

Покупка строительных материалов зависит от выбранного типа постройки. Так, для возведения сезонного домика вполне подойдет каркасно-щитовой или брусовой комплект. Если планируется «круглогодичный» жилой дом, стоит обратить внимание на газобетонные блоки, керамический кирпич, керамоблоки и т.д.

Строительство коттеджа под ключ займет минимум времени и позволит избежать лишних затрат, если проектирование и строительство доверить профессиональной бригаде.

Этапы строительства дома на даче



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

После подготовки проекта выбирается подходящий тип фундамента. Учитываются особенности грунта, наличие водоносных пластов, климатические особенности и общий вес объекта. Для дачных построек небольшого веса чаще используют свайный тип фундамента.

Однако не существует общих рекомендаций по выбору типа фундамента: здесь требуется оценка специалиста.

За установкой фундамента следует возведение стен и перегородок. В зависимости от выбранного материала и характера застройки, технологии монтажа существенно различаются. Следующий этап строительства дачного дома — обустройство пола, установка кровли, монтаж дверей и окон.

Завершающий этап — благоустройство территории. Английский газон, бассейн, декоративный пруд, фонтан, сад или огород на придомовой территории — здесь ничто не ограничивает фантазию владельца. Только помните, что все дополнительные объекты должны быть учтены в плане проекта.

Сборные постройки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Комфортное и эстетически привлекательное жилье можно возвести самостоятельно, приобретя сборную постройку. По сути, она представляют собой конструктор, состоящий из отдельных модулей, пронумерованных и прописанных в план-схеме. Существенным плюсом является быстрота возведения. Например, готовый домокомплект из бруса собирается в полноценный сезонный домик за несколько дней.

Планируете обустройство участка и хотите разобраться, с чего начинать строительство дачного дома? Обращайтесь к профессионалам из каталога TAM.BY , которые выполнят работу качественно и с учетом индивидуальных пожеланий.