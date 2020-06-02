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Минобразования: в оздоровительной кампании — 2020 главный акцент сделан на безопасности детей
02.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В оздоровительной кампании — 2020 главный акцент сделан на безопасности детей, заявили корреспонденту
«Для учащихся 1-8 и 10-х классов начались
В ведомстве отметили, что подготовка к летнему оздоровительному сезону велась на протяжении всего учебного года. Совместно с органами управления образованием изучалась реальная потребность в оздоровлении детей в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием. Особый акцент сделан на обеспечении путевками в оздоровительные лагеря детей из многодетных семей, сирот, детей из опекунских семей и нуждающихся в государственной защите. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием заработали уже с 1 июня по заявительному принципу, лагеря с круглосуточным пребыванием примут детей на отдых после 15 июня с учетом эпидситуации в конкретном регионе. Образовательно-оздоровительные центры с круглогодичным функционированием открыли летнюю оздоровительную кампанию 27 мая (НДЦ «Зубренок» и ООЦ «Лидер» комитета по образованию Мингорисполкома).
Принимаются необходимые меры по организации лагерей военно-патриотического и оборонно-спортивного профиля для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Традиционно будет работать лагерь «Патриот» на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Росток», организуемый комитетом образования Мингорисполкома совместно с МВД. Кроме того, во взаимодействии с подразделениями сил специальных операций Вооруженных Сил, которые дислоцируются в Марьиной Горке, планируется проведение военно-патриотического лагеря для воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений, несовершеннолетних Минской области, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, а также воспитанников лечебно-воспитательного учреждения «Кривичское государственное специальное профессионально-техническое училище №3 закрытого типа». Всего планируется задействовать 100 детей и подростков из этих категорий.
Предусмотрен стабильный режим функционирования учреждений дополнительного образования детей и молодежи в летний период и проведение занятий объединений по интересам различных профилей по гибким графикам работы, в том числе в режиме онлайн. Кроме того, Министерство образования разработало методические рекомендации «В помощь организаторам летнего оздоровления» и подготовило памятки «Безопасное лето» для детей, сотрудников и родителей.
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В оздоровительной кампании — 2020 главный акцент сделан на безопасности детей, заявили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования. «Для...
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