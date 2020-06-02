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Как видит электоральную кампанию главный избирательный портал страны?

02.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До основного дня голосования еще более двух месяцев, но, несмотря на эпидемию COVID-19, уже можно сказать, что по сравнению с прошлыми президентскими выборами нынешняя кампания характеризуются большей активностью.

Здесь и массовая регистрация инициативных групп альтернативных выдвиженцев, и активное пикетирование в городах Беларуси с целью сбора подписей, и возбуждение уголовного дела из-за инцидент на одном из избирательных пикетов, задержания сборщиков подписей, жалобы в Центризбирком на действующего президента на нарушение им избирательного законодательства. А как представляет эту электоральную кампанию главный избирательный портал?


Скриншот vybary2020.by

Главный избирательный портал представляет собой прямой репост новостей из государственного информационного агентства Беларуси БелТА, которые поддерживают выдвижение в кандидаты действующего президента страны и критикуют альтернативных выдвиженцев. Здесь, например, цитируется экс-выдвиженец в кандидаты Олег Гайдукевич, который снял свою кандидатуру с выборов еще 26 мая и призвал поддержать действующего президента. По его словам, он "в самом начале избирательной кампании увидел, что дискуссии со стороны некоторых ее участников не будет. "Будет одно желание – любой ценой поменять власть, а потом, мол, разберемся". Длят первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка "невооруженным глазом видно, как для некоторых начинающих политиков такие незыблемые понятия, как честь, совесть, ответственность и достоинство, стали разменной монетой в погоне за сиюминутным хайпом”.


На vybary2020.by цитируются члены советов Республики и депутаты, которые ранее не были замечены своей политической активностью, а также ряд чиновников. Основной их месседж – призвать электорат к сохранению действующего режима.

Главный избирательный портал Беларуси, который по логике признан освещать основные события избирательной кампании, занял позицию поддержки Александра Лукашенко.
 
Теги: Новости
 
 
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