Как видит электоральную кампанию главный избирательный портал страны?

Здесь и массовая регистрация инициативных групп альтернативных выдвиженцев, и активное пикетирование в городах Беларуси с целью сбора подписей, и возбуждение уголовного дела из-за инцидент на одном из избирательных пикетов, задержания сборщиков подписей, жалобы в Центризбирком на действующего президента на нарушение им избирательного законодательства. А как представляет эту электоральную кампанию главный избирательный портал?









Скриншот vybary2020.by





Олег Гайдукевич, который снял свою кандидатуру с выборов еще 26 мая и призвал поддержать действующего президента. По его словам, он "в самом начале избирательной кампании увидел, что дискуссии со стороны некоторых ее участников не будет. "Будет одно желание – любой ценой поменять власть, а потом, мол, разберемся". Длят первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка "невооруженным глазом видно, как для некоторых начинающих политиков такие незыблемые понятия, как честь, совесть, ответственность и достоинство, стали разменной монетой в погоне за сиюминутным хайпом”. Главный избирательный портал представляет собой прямой репост новостей из государственного информационного агентства Беларуси БелТА, которые поддерживают выдвижение в кандидаты действующего президента страны и критикуют альтернативных выдвиженцев. Здесь, например, цитируется экс-выдвиженец в кандидатыкоторый снял свою кандидатуру с выборов еще 26 мая и призвал поддержать действующего президента. По его словам, он "в самом начале избирательной кампании увидел, что дискуссии со стороны некоторых ее участников не будет. "Будет одно желание – любой ценой поменять власть, а потом, мол, разберемся". Длят первого секретаря ЦК БРСМ"невооруженным глазом видно, как для некоторых начинающих политиков такие незыблемые понятия, как честь, совесть, ответственность и достоинство, стали разменной монетой в погоне за сиюминутным хайпом”.









vybary2020.by цитируются члены советов Республики и депутаты, которые ранее не были замечены своей политической активностью, а также ряд чиновников. Основной их месседж – призвать электорат к сохранению действующего режима. Нацитируются члены советов Республики и депутаты, которые ранее не были замечены своей политической активностью, а также ряд чиновников. Основной их месседж – призвать электорат к сохранению действующего режима.





Главный избирательный портал Беларуси, который по логике признан освещать основные события избирательной кампании, занял позицию поддержки Александра Лукашенко.







