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БПС-Сбербанк запустил международные p2p-переводы по номеру телефона

02.06.2020 13:48 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Теперь чтобы переслать деньги близким, друзьям или знакомым, достаточно знать номер телефона, фамилию, имя и отчество, сообщается на сайте БПС-Сбербанка.

Алгоритм действий прост: для отправки перевода в мобильной или web-версии «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты, перечисленные выше, и сумму.

После осуществления платежа на экране отобразится карт-чек.

Деньги поступают на счет получателя почти мгновенно – в течение 5 минут. Оформить и отправить перевод можно в любое время дня и ночи. Переводы «ходят» между клиентами двух банков по прямому каналу взаимодействия, подобный формат позволил сделать плату за перевод одной из самых низких на рынке:1% от суммы, минимум 30 российских рублей; при этом зачисление денежных средств производится без взимания платы.

Для получения перевода из ПАО Сбербанк держатель карты БПС-Сбербанка заранее привязывает соответствующую карту к номеру телефона в мобильном/интернет-банке «Сбербанк Онлайн» в разделе «Настройки», далее «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк». После отправки перевода денежные средства через несколько минут поступают на выбранную карту получателя БПС-Сбербанка, а сумма перевода отображается в истории операций.

Лимиты по операциям:

  • минимальная сумма перевода за одну операцию - 10 российских рублей, максимальная – 75 тыс. российских рублей,
  • в день разрешено не более 10 операций (общая сумма не более 750 тыс. российских рублей),
  • в месяц – не более 20 операций (на общую сумму 1,5 млн российских рублей).

«Мы рады представить очередной цифровой сервис, который делает более комфортными финансовые взаимоотношения частных лиц двух стран, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – Ключевые преимущества наших международных онлайн-переводов – высокая скорость, простота оформления и низкие тарифы. Для перевода достаточно знать ФИО получателя и его номер телефона, а сама транзакция проходит за несколько минут. Что важно, подключить сервис можно без дополнительных затрат».

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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БПС-Сбербанк запустил быстрые международные переводы в российских рублях между БПС-Сбербанком и ПАО Сбербанк (РФ) по упрощенным реквизитам.
 
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