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БПС-Сбербанк запустил международные p2p-переводы по номеру телефона
Источник материала: Myfin
Теперь чтобы переслать деньги близким, друзьям или знакомым, достаточно знать номер телефона, фамилию, имя и отчество, сообщается на сайте БПС-Сбербанка.
Алгоритм действий прост: для отправки перевода в мобильной или web-версии «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать пункт «Перевод в ПАО Сбербанк», указать короткие реквизиты, перечисленные выше, и сумму.
После осуществления платежа на экране отобразится карт-чек.
Деньги поступают на счет получателя почти мгновенно – в течение 5 минут. Оформить и отправить перевод можно в любое время дня и ночи. Переводы «ходят» между клиентами двух банков по прямому каналу взаимодействия, подобный формат позволил сделать плату за перевод одной из самых низких на рынке:1% от суммы, минимум 30 российских рублей; при этом зачисление денежных средств производится без взимания платы.
Для получения
перевода из ПАО Сбербанк держатель
карты БПС-Сбербанка заранее привязывает
соответствующую
Лимиты по операциям:
«Мы рады представить очередной цифровой сервис, который делает более комфортными финансовые взаимоотношения частных лиц двух стран, – отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Елена Демиденко. – Ключевые преимущества наших международных онлайн-переводов – высокая скорость, простота оформления и низкие тарифы. Для перевода достаточно знать ФИО получателя и его номер телефона, а сама транзакция проходит за несколько минут. Что важно, подключить сервис можно без дополнительных затрат».
Источник: Myfin.by
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БПС-Сбербанк запустил быстрые международные переводы в российских рублях между БПС-Сбербанком и ПАО Сбербанк (РФ) по упрощенным реквизитам.
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