В Брестской крепости завершаются работы по созданию новой экспозиции

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завершаются работы по созданию новой экспозиции, посвященной защитникам Восточного форта в июне 1941 года.





Концепция этой экспозиции вынашивалась не одним поколением музейных работников мемориала. Многие годы собирали материалы, воспоминания ветеранов войны, шла кропотливая работа в архивах. И лишь в последние годы, благодаря выделенным из бюджета Союзного государства средствам, в Восточном форту был проведен большой объем ремонтных, реставрационных работ, венцом которых станет создание постоянной музейной экспозиции.





– Архитектурный проект создан в соответствии с концепцией, разработанной сотрудниками мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», – рассказала Zarya.by заместитель директора мемориала по научной работе Лариса Бибик. – Это плод совместной работы специально созданной творческой группы наших сотрудников, которую возглавляет заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Митюкова. Совместно с другими отделами подбирались экспонаты из фондовых коллекций, делались запросы в архивы. Главная тема экспозиции – оборона Восточного форта в июне 1941 года и судьбы его защитников.

Этой теме посвящены классические экспозиции и внутрифортовая территория, образующая мемориальную «зону памяти». В одном из залов будет наглядно отображена история Восточного форта, его создателей. В других посетителям будет демонстрироваться знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, расскажут о судьбах женщин и детей, находившихся на этом участке обороны, о лазарете форта, о бомбардировке форта, о майоре Гаврилове.

– В световом оформлении каждый цвет и фон будут подчеркивать наш замысел, – раскрывает подробности Лариса Бибик. – Залы небольшие, камерного плана, соответственно и группы для посещения будут небольшими. Сделаем акцент на диалог экскурсовода и посетителя.

Открытие новой экспозиции предварительно планируется на 21 июня.







