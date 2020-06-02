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Московские полицейские задержали банду рэкетиров
Источник материала: БTЗастряли во времени или новое - это хорошо забытое старое? Московские полицейские задержали банду рэкетиров. Сообщается, что подельники терроризировали таксистов. Дело злоумышленников было построено по принципу «хочешь работать - делись». Прессинг был направлен на перевозчиков, которые трудились возле Казанского вокзала. Оно и понятно, достаточно рыбное место. Вымогатели устанавливали размер поборов в зависимости от марки машины таксиста.
Таким образом, шоферам приходилось платить гангстерам от 7 до 30 тысяч российских рублей ежемесячно. Продолжит тему Елизавета Лакотко.
Рэкет, угрозы и дань. Лихие 90-е стали эпохой разгула криминала. Преступные группировки захватывали власть в городах. Серьезные братки делили территорию и собирали налоги с тех, у кого был бизнес. Хочешь работать? Делись, иначе никак. Сейчас времена другие, а вот понятия у некоторых персонажей остались прежними. Банду, которая, по всей видимости, застряла во времени, задержали московские полицейские.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "По имеющейся информации, злоумышленники под угрозой применения насилия и повреждения транспортного средства требовали у таксистов ежемесячной денежной выплаты за возможность работать на территории привокзальных площадей. Они устанавливали таксу поборов в зависимости от марки автомашины: от 7 до 30 тысяч рублей в месяц. Тех, кто не соглашался, подозреваемые силой вывозили за город и, угрожая оружием, добивались своего".
По некоторой информации, рэкетиры взяли под крыло свыше сотни водителей. За возможность спокойно работать таксисты платили дань почти год. Задержали оперативники шестерых участников группировки. Это возможный организатор, сборщики денег и налетчики, которые физически и психологически прессовали шоферов. Жили сообщники в съемной трехкомнатной квартире.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: "В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматической винтовкой «Сайга» и обрезом охотничьего ружья, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки, списки с расчетами выплат, полученных от граждан, денежные средства в рублях и иностранной валюте. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
Сумму преступного дохода полицейские не сообщают. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство", за которое подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Придут ли им на смену уже другие люди в малиновых пиджаках или таксисты смогут работать спокойно? Покажет время…
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Застряли во времени или новое - это хорошо забытое старое? Московские полицейские задержали банду рэкетиров. Сообщается, что подельники терроризировали таксистов....
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