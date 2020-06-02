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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Московские полицейские задержали банду рэкетиров Застряли во времени или новое - это хорошо забытое старое? Московские полицейские задержали банду рэкетиров. Сообщается, что подельники терроризировали таксистов....

Застряли во времени или новое - это хорошо забытое старое? Московские полицейские задержали банду рэкетиров. Сообщается, что подельники терроризировали таксистов. Дело злоумышленников было построено по принципу «хочешь работать - делись». Прессинг был направлен на перевозчиков, которые трудились возле Казанского вокзала. Оно и понятно, достаточно рыбное место. Вымогатели устанавливали размер поборов в зависимости от марки машины таксиста.Таким образом, шоферам приходилось платить гангстерам от 7 до 30 тысяч российских рублей ежемесячно. Продолжит темуРэкет, угрозы и дань. Лихие 90-е стали эпохой разгула криминала. Преступные группировки захватывали власть в городах. Серьезные братки делили территорию и собирали налоги с тех, у кого был бизнес. Хочешь работать? Делись, иначе никак. Сейчас времена другие, а вот понятия у некоторых персонажей остались прежними. Банду, которая, по всей видимости, застряла во времени, задержали московские полицейские.По некоторой информации, рэкетиры взяли под крыло свыше сотни водителей. За возможность спокойно работать таксисты платили дань почти год. Задержали оперативники шестерых участников группировки. Это возможный организатор, сборщики денег и налетчики, которые физически и психологически прессовали шоферов. Жили сообщники в съемной трехкомнатной квартире.Сумму преступного дохода полицейские не сообщают. Уголовное дело возбуждено по статье "Вымогательство", за которое подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Придут ли им на смену уже другие люди в малиновых пиджаках или таксисты смогут работать спокойно? Покажет время…