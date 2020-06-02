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В Могилеве создадут сирингарий. Что это такое и где оно будет?

02.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Питомник под открытым небом, на территории которого будут выращивать сирень, намерены создать в Могилеве.


Иллюстративное фото: masheka.by

Питомник под открытым небом, на территории которого будут выращивать сирень, намерены создать в Могилеве. Об этом сообщает Mogilevnews.by, ссылаясь на главного агронома «Могилевзеленстроя» Кристину Автушкову.

По ее словам, сирингарий уже в самое ближайшее время намерены создать в Подниколье — на территории строящегося парка культуры и отдыха. В настоящее время проект проходит стадию обсуждения, то есть определяются с размерами и местом, а также источниками финансирования. Кристина Автушкова также рассказала о том, что в состав сиреневого сада войдут как наиболее распространенные в городе сорта, так и гибриды отечественной и зарубежной селекций, которые представят широкую палитру окраски, строения и размера цветков и соцветий, сроки и продолжительность цветения, пишет mogilev.online


В настоящее время в мире около тридцати видов и примерно 1,5 тысячи сортов сирени , в том числе есть вечнозеленые. Они отличаются цветом и формой цветков, могут быть простыми и махровыми. Родина кустарника — Китай.
 
Теги: Могилев
 
 
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Питомник под открытым небом, на территории которого будут выращивать сирень, намерены создать в Могилеве.
 
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