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В Германии испытывают новый ручной пулемет

02.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бундесвер начал испытания нового варианта ручного пулемета MG4 A3. Оружие модернизировали в соответствии с требованиями по облегчению к эксплуатации, пишет defence-blog.

Для испытаний пулемета Федеральное управление бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и техподдержке (BAAINBw) обратилось к военным из 26-й воздушно-десантной бригады в Цвайбрюккене.

Усовершенствованная версия MG4 A3, как и оригинальный пулемет, разрабатывалась специалистами концерна Heckler & Koch. По сравнению с более ранними версиями, у A3 снижена отдача, улучшен контроль оружия при стрельбе и точность поражения целей. Масса нового пулемета с прицелом составляет около 8,6 килограмма.

Всего испытания заняли три недели, за это время сделано около 7000 выстрелов. После оценки результатов оружие предположительно пойдет в войска в следующем году.

 
 
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Во время тестов отстреляли около 7000 патронов.
 
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