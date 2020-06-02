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Белорусские военные получили приглашение на парад в Москве

02.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В российской столице на 24 июня запланировано проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Министерство обороны Беларуси получило приглашение от российских коллег принять участие в военном параде в Москве, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.
 
 
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В российской столице на 24 июня запланировано проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
 
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