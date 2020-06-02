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Белорусские военные получили приглашение на парад в Москве
Источник материала: Партизан
В российской столице на 24 июня запланировано проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Министерство обороны Беларуси получило приглашение от российских коллег принять участие в военном параде в Москве,
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В российской столице на 24 июня запланировано проведение военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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