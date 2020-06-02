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Это и правда квартиры белорусов? Смотрите, в каких ярких интерьерах живут их хозяева

02.06.2020 15:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ремонт квартиры в спокойных тонах — самый распространенный. Мало кто рискует добавить в интерьер ярких красок, даже если это предлагает толковый дизайнер с хорошим вкусом. В то же время на отечественном рынке недвижимости попадаются единичные интерьеры, которые наполнены цветом и дарят настроение. Три примера ярких квартир — в подборке REALTY.TUT.BY.

Гродно

Эта трехкомнатная квартира расположена в Гродно, в районе Южный-3. Обратите внимание, какую теплую атмосферу в кухне создают детали: оливковые кресла, оригинальный обеденный стол, освещение и вытяжка насыщенного цвета. Спальня, вопреки стереотипу, тоже яркая, но в ней нет ничего, чтобы не располагало к отдыху.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Минск. Филимонова, 20

Интерьер трехкомнатной квартиры белорусского дизайнера Леры Бруминой, которая сейчас живет и работает в Киеве, был опубликован в ведущих дизайнерских изданиях. Объект и правда уникальный как с визуальной точки зрения, так и функциональной. Возможно, именно эта квартира вдохновит вас на новый ремонт, где будут яркие краски — ведь это и правда красиво.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Минск. Восточная, 41

Отличный пример для тех, кто пока не созрел для ярких решений и считает, что белый — лучший фон для интерьера (и это тоже правда). Ведь эффекта можно достичь и за счет мебели насыщенного цвета, как в этом интерьере трехкомнатной квартиры.


Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

Фото: «Куфар. Недвижимость»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Яркие интерьеры далеко не часто встречаются на отечественном рынке недвижимости. Вот как они выглядят.
 
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