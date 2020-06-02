Сивак доложил Лукашенко об обстановке в Минске и градостроительных проектах

Источник материала: ОНТ

Выполнение в Минске нескольких градостроительных проектов и ситуация в городе обсуждались во вторник, 2 июня, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что основной вопрос, который он хотел бы обсудить, – это строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир». Лукашенко доложили, что работа идет по графику, при этом Главу государства интересовало, существуют ли какие-нибудь проблемы.

Кроме того, был поднят и еще один вопрос, его инициировало руководство Мингорисполкома – это размещение Национального исторического музея Беларуси.

Также на встрече обсудили возможное строительство в столице многофункциональной клинической больницы.

Он также спросил у Анатолия Сивака, какова в целом обстановка в Минске.

Фото: БЕЛТА

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