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Сивак доложил Лукашенко об обстановке в Минске и градостроительных проектах

02.06.2020 14:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сивак доложил Лукашенко об обстановке в Минске и градостроительных проектах

Выполнение в Минске нескольких градостроительных проектов и ситуация в городе обсуждались во вторник, 2 июня, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком, сообщает БЕЛТА.

Президент отметил, что основной вопрос, который он хотел бы обсудить, – это строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир». Лукашенко доложили, что работа идет по графику, при этом Главу государства интересовало, существуют ли какие-нибудь проблемы.

Кроме того, был поднят и еще один вопрос, его инициировало руководство Мингорисполкома – это размещение Национального исторического музея Беларуси.

Также на встрече обсудили возможное строительство в столице многофункциональной клинической больницы.

Он также спросил у Анатолия Сивака, какова в целом обстановка в Минске.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Выполнение в Минске нескольких градостроительных проектов и ситуация в городе обсуждались во вторник, 2 июня, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко...
 
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