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Сивак доложил Лукашенко об обстановке в Минске и градостроительных проектах
Источник материала: ОНТ
Выполнение в Минске нескольких градостроительных проектов и ситуация в городе обсуждались во вторник, 2 июня, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Минского городского исполнительного комитета Анатолием Сиваком,
Президент отметил, что основной вопрос, который он хотел бы обсудить, – это строительство многофункционального комплекса «Минск-Мир». Лукашенко доложили, что работа идет по графику, при этом Главу государства интересовало, существуют ли какие-нибудь проблемы.
Кроме того, был поднят и еще один вопрос, его инициировало руководство Мингорисполкома – это размещение Национального исторического музея Беларуси.
Также на встрече обсудили возможное строительство в столице многофункциональной клинической больницы.
Он также спросил у Анатолия Сивака, какова в целом обстановка в Минске.
Фото: БЕЛТА
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Выполнение в Минске нескольких градостроительных проектов и ситуация в городе обсуждались во вторник, 2 июня, на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко...
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